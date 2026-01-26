‘Chifagate’: reuniones clandestinas del presidente José Jerí que serán investigadas por la Fiscalía

La presidencia de José Jerí atraviesa su momento más crítico tras revelarse una serie de reuniones no registradas oficialmente con el empresario chino Zhihua Yang. Lo que comenzó como una denuncia periodística sobre una cena no reportada se ha convertido en un expediente fiscal por presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal.

La mayor crisis del Gobierno de José Jerí estalló el 11 de enero de 2026, tras revelarse que usó el vehículo oficial, conocido como "el cofre", para asistir a una reunión extraoficial en un chifa de San Borja el pasado 26 de diciembre. Según el programa Punto Final, Jerí ingresó ataviado con buzo y capucha para encontrarse con el empresario chino Zhihua Yang, una cita omitida en la agenda oficial de transparencia.

En su defensa, Jerí argumentó que en la reunión con Zhihua Yang se abordó la celebración del Día de la Amistad Perú-China, y justificó que se realizara fuera de Palacio de Gobierno y sin registro oficial, alegando que estos encuentros forman parte de su dinámica de trabajo.

Zhihua Yang es titular de la empresa Hidroeléctrica América SAC, que mantiene una concesión en Apurímac desde 2023, y cuyas empresas contrataron con anterioridad a Nicanor Boluarte. Al respecto, Jerí Oré negó conocer al hermano de la expresidenta Dina Boluarte.

Segundo encuentro con el empresario chino

Una semana después del primer destape, se conoció que hubo otra reunión entre Jerí y el empresario chino. El dominical Cuarto Poder reveló que, la tarde del 6 de enero de 2026, el presidente José Jerí ingresó al local de la empresa Market Capón SAC, que horas antes había sido clausurado por la Municipalidad de Lima por vender productos al por mayor sin autorización para ese giro.

En las imágenes, se observa al mandatario acompañado de Zhihua Yang. Tras el informe, la versión de la Presidencia de la República fue que Jerí acudió a comprar caramelos y cuadros chinos. Luego, el mandatario afirmó que el empresario le obsequió esos productos.

Horas antes de la emisión del informe periodístico, el presidente Jerí había utilizado sus redes sociales para afirmar que acudió al chifa junto al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y su escolta presidencial, a quienes invitó a cenar.

Por su parte, Edwin de la Cruz, entonces abogado de Zhihua Yang, señaló que el empresario chino fue quien invitó al mandatario al chifa de San Borja.

La visita de Xiadong Ji Wu

La controversia escaló a otro nivel cuando Cuarto Poder reveló que Xiadong Ji Wu, un empresario bajo arresto domiciliario e investigado por tráfico ilegal de madera y otros presuntos delitos, visitó Palacio de Gobierno tres veces entre diciembre y enero, acompañado por el empresario Zhihua Yang,

El dominical indicó que las reuniones fueron directamente con el presidente, aunque no están consignadas en su agenda pública.

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, argumentó que Palacio “no tiene ningún filtro” que les permita saber si un invitado está siendo investigado. Además, en declaraciones a RPP, calificó los hechos como un “error político” o una “trampa”.

Investigación contra Jerí

Tras las denuncias, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, abrió una investigación preliminar el 19 de enero por los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias. La Fiscalía ya ha programado diligencias para tomar declaraciones a los implicados. El presidente Jerí se ha visto obligado a ponerse a disposición de la justicia, aunque su legitimidad política ha quedado severamente dañada.

Además, tuvo que asistir a la Comisión de Fiscalización, donde insistió en decir que no hubo nada irregular en la cena con el empresario chino Zhiua Yang y mencionó un supuesto complot con la presunta intención de generar inestabilidad.

El empresario Zhihua Yang sostuvo, mediante un comunicado, que su personal de seguridad captó las imágenes y las entregó a terceros. En el mismo documento, pidió disculpas al mandatario por la difusión del material y anunció un cambio de abogado. Paralelamente, en el Congreso, se impulsan mociones de censura para destituir a Jerí de la presidencia del Parlamento; medida que, de prosperar, le impediría continuar en el ejercicio de la presidencia de la República.