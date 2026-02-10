Ollanta Humala y Martín Vizcarra denuncian vulneración de su intimidad tras difusión de fotos de requisa

Los exmandatarios Ollanta Humala y Martín Vizcarra criticaron la difusión de imágenes de sus celdas en el penal Barbadillo, tras una requisa del Inpe, alegando una vulneración sistemática a su derecho fundamental a la intimidad.

Las defensas legales de los expresidentes Ollanta Humala y Martín Vizcarra han manifestado su rechazo formal ante la reciente difusión de fotografías que retratan la intimidad de sus celdas en el establecimiento penitenciario de Barbadillo.

El incidente se originó tras una serie de operativos de requisa realizados este último fin de semana, en los cuales participaron agentes del Grupo de Operaciones Especiales del Inpe (Goes) y que también incluyeron los espacios de los expresidentes Alejandro Toledo y Pedro Castillo, recluidos en el referido centro penitenciario.



En el caso de Ollanta Humala, su abogado Edinson Huamán Chacón remitió una carta oficial a la titular del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Shadia Valdez Tejada, para denunciar que durante las dos intervenciones ejecutadas el domingo 8 de febrero se tomaron imágenes del exmandatario sin su consentimiento expreso.

La defensa sostiene que estos actos vulneran derechos protegidos por la Constitución y el Código Civil, advirtiendo que la divulgación de este material podría configurar delitos de violación a la intimidad y tráfico ilegal de datos personales.



"En esas circunstancias, se le tomaron fotografías a mi patrocinado y estas fueron entregadas a los medios para su divulgación", señaló el abogado Edinson Huamán.



"La sentencia dictada en primera instancia, contra mi patrocinado, y que se encuentra aún en apelación, no restringe sus derechos fundamentales", enfatizó el defensor legal de Humala Tasso.

Vizcarra presenta denuncia penal

Por su parte, Martín Vizcarra escaló la protesta al ámbito judicial mediante la presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Este.

La acción legal se dirige contra Henry García Malpartida, director de Seguridad Penitenciaria del INPE, y otros funcionarios, bajo los cargos de presunto abuso de autoridad y violación a la intimidad en forma agravada.

El exmandatario cuestionó la necesidad de los operativos, señalando que sufrió tres intervenciones en menos de 24 horas a pesar de que en la primera no se detectaron irregularidades.



"¡La orden viene de arriba! Reto a Jerí, para que venga la próxima requisa a mi habitación, haber si con ello disminuye la extorsión y el sicariato, hoy desbordados en el país", denunció Martín Vizcarra a través de su cuenta oficial en la red social X.

Hablando de requisas en penales, ¿le hicieron alguna a Fujimori en los 16 años que estuvo en Barbadillo?

Fujimori tenía hasta una huerta que cultivaba con todas sus herramientas incluyendo un tractor. Yo he tenido tres requisas en menos de 24 horas, con fotos publicadas al día… — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) February 9, 2026