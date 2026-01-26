Perú Libre presenta moción de vacancia contra José Jerí por el caso 'Chifagate' y la reestructuración de Petroperú

Un grupo de parlamentarios, conformado principalmente por la bancada de Perú Libre y legisladores de bloques de izquierda, presentó formalmente una moción de vacancia contra el presidente de la República, José Jerí.

El documento solicita declarar la "permanente incapacidad moral" del jefe de Estado conforme al inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política.

La moción de orden del día sostiene que el mandatario ha incurrido en conductas incompatibles con la dignidad de su cargo, basando su acusación en tres fundamentos de hecho principales: la supuesta falta de transparencia en sus reuniones, la gestión de los recursos de Petroperú y la crisis de inseguridad.

El argumento central de la moción se refiere a la denuncia periodística sobre la reunión reservada sostuvo Jerí el pasado 26 de diciembre de 2025 con el empresario chino Zhihua Yang.

Según el documento, la cita tuvo lugar en el chifa "Xin Yan", ubicado en el distrito de San Borja. Los congresistas cuestionan que el jefe de Estado haya acudido al lugar "con capucha y morral" y utilizando el vehículo oficial de placa EGK-267, conocido como el "cofre" presidencial.

Además, se hace especial énfasis en que esta actividad no fue registrada en el portal de transparencia de Palacio de Gobierno, lo que constituiría una falta grave a la función pública.

Asimismo, se advierte que en el mismo edificio del restaurante funcionan empresas vinculadas a Zhihua Yang que habrían contratado servicios de personas cercanas al entorno político.

Cuestionamientos por Petroperú

El segundo eje de la vacancia apunta al Decreto de Urgencia 010-2025, emitido el 31 de diciembre último, el cual establece medidas para la reorganización patrimonial de Petroperú S.A..

Para los legisladores, esta norma busca debilitar el rol del Estado en el sector hidrocarburos y facilita una "privatización" encubierta de la empresa estatal bajo el argumento de una insolvencia financiera.

Critican, además, la autorización de transferencias financieras por S/ 240 millones a favor de la petrolera y S/ 144 millones a ProInversión sin el debido sustento técnico y jurídico.

Inseguridad ciudadana

Finalmente, la moción responsabiliza a Jerí de la "ausencia de políticas públicas" para enfrentar la criminalidad. El texto cita cifras como las 75 denuncias diarias por extorsión registradas por la PNP entre enero y agosto de 2025, y los más de 2,200 asesinatos en el sector transporte durante el año pasado.

Los legisladores denuncian que, pese a los anuncios del Ejecutivo sobre un nuevo plan de seguridad, este no se ha materializado eficazmente, evidenciando un "descuido y falta de voluntad política".

"La censura es impunidad"

El autor de la moción, Segundo Montalvo, justificó la decisión de optar por la vacancia en lugar de la censura a la Mesa Directiva, como proponían otros sectores.

En declaraciones anteriores a RPP, Montalvo señaló que censurar a Jerí como si fuera presidente del Congreso es un error jurídico, ya que él ejerce como presidente constitucional por sucesión.

"Los que han presentado la censura es apoyar a la impunidad, porque no procede (...) Prácticamente, van a censurar al vacío", sostuvo entonces el parlamentario.

La moción cuenta con las firmas digitales de congresistas como Waldemar Cerrón, Guido Bellido, Sigrid Bazán, Ruth Luque, Susel Paredes, Pasión Dávila, Roberto Sánchez, Flavio Cruz, entre otros.