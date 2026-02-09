Últimas Noticias
Defensa de Ollanta Humala denuncia vulneración de la intimidad y filtración de datos personales tras requisa en Barbadillo

Ollanta Humala, expresidente de la República.
Ollanta Humala, expresidente de la República. | Fuente: Andina
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El domingo 8 de febrero, el Inpe ejecutó intervenciones en los ambientes donde permanecen recluidos varios expresidentes.

El abogado del expresidente Ollanta Humala, Edinson Huamán Chacón, envío una carta oficial a la titular del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), Shadia Valdez Tejada, denunciando la toma y difusión no autorizada de fotografías de su patrocinado durante una requisa en el centro penitenciario Barbadillo.

El Comercio dio cuenta hoy sobre la situación en la que cumplen reclusión Martín Vizcarra, Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Pedro Castillo, y señala que "viven en una cárcel dorada", al hallarse televisores, refrigeradoras personales y diversos equipos electrónicos en sus respectivos ambientes. 

De acuerdo con el documento remitido por la defensa legal de Humala Tasso, el domingo 8 de febrero de 2026 se ejecutaron dos intervenciones en el recinto penitenciario. La primera operación se llevó a cabo en horas de la mañana, dirigida por el director de Seguridad del Inpe, mientras que la segunda ocurrió por la noche, bajo la responsabilidad del encargado regional. 

"En esas circunstancias, se le tomaron fotografías a mi patrocinado y estas fueron entregadas a los medios para su divulgación (en referencia a El Comercio)", dice. 

Denuncia vulneración de derechos

Según la defensa legal del exmandatario, estos actos vulneran el derecho fundamental a la intimidad y el uso de la imagen y voz, protegidos por el artículo 2°, inciso 7, de la Constitución Política y el artículo 15° del Código Civil.

De igual forma, el abogado advierte que la difusión de estas imágenes podría encajar en delitos de violación a la intimidad y tráfico ilegal de datos personales.

"La sentencia dictada en primera instancia, contra mi patrocinado, y que se encuentra aún en apelación, no restringe sus derechos fundamentales", enfatiza.

Ante esta situación, el abogado Edinson Huamán Chacón solicitó al Inpe la relación del personal que asistió y dirigió las operaciones en el espacio asignado al expresidente, copia del documento donde conste la autorización expresa de Ollanta Humala para ser fotografiado —la defensa afirma que no existe—, la identificación de quién ordenó la toma de las fotografías y quién dispuso su entrega al citado medio de comunicación.

