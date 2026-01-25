Segundo Montalvo justifica moción de vacancia contra José Jerí presentada por Perú Libre: "La censura es apoyar la impunidad"

El congresista Segundo Montalvo (Perú Libre), en diálogo con RPP, justificó la moción de vacancia que ha pesentado su bancada contra el presidente de la República, José Jerí, tras revelarse que sostuvo reuniones extraoficiales con el empresario chino Zhihua Yang.

Cabe señalar que, hasta la fecha, la plataforma web del Parlamento registra 6 mociones de censura interpuestas contra Jerí Oré. Sin embargo, Montalvo señaló que su grupo parlamentario ha presentado, el último viernes, una moción de vacancia, pues no corresponde la censura contra el actual mandatario al tratarse de una sucesión constitucional. Además, consideró que solicitar la censura es "apoyar la impunidad".

"Los que han presentado la censura es apoyar a la impunidad, porque no procede. Y justamente en la moción que está recorriendo para sacar las firmas dice censura al presidente del Congreso, y el congresista José Jerí es presidente constitucional de la República, no es presidente del Congreso. Prácticamente, van a censurar al vacío", sostuvo.

"Mis colegas lo están haciendo por hecho, pero no por derecho. Por hecho, porque dicen '66 firmas más rápido conseguirlo, 87 un poco difícil', pero nos están prácticamente induciendo al error a los colegas congresistas. Aquí lo que corresponde es la vacancia. A un presidente de la República se lo vaca. O sea, están vacando al presidente del Congreso y recordemos que un presidente no puede tener doble cargo. O sea, no puede ser juez y parte, no puede ser presidente del Congreso y presidente de la República", enfatizó.

En esa línea, Montalvo indicó que su bancada impulsará la recolección de firmas para que se convoque a un pleno extraordinario, "pero para ver la moción de vacancia".

"Si bien es cierto, el cargo de congresista es irrenunciable, [pero], ahorita, si van a censurar, van a censurar al vacío, porque Jerí no está como presidente del Congreso, sino él es un presidente por sucesión constitucional", recalcó.

Montalvo dice no tener "preferencia" por ningún congresista para asumir en reemplazo de Jerí

Asimismo, Montalvo Cubas señaló que no tiene ninguna preferencia por ninguno de sus colegas para asumir la Presidencia en caso Jerí sea removido. Además, consideró que las bancadas con mayoría de escaños no son de izquierda.

"Yo creo que aquí los congresistas verán el mejor perfil. Algún congresista que conduzca con transparencia los destinos del país. No [un congresista] tanto de izquierda como yo. Usted sabe que nosotros no tenemos los votos, los votos los tienen ellos, entonces van a elegir su presidente", indicó.

"No tengo ninguna preferencia, porque incluso le he llamado a María del Carmen [Alva] para que firme la vacancia [y] no me ha contestado. También he conversado con Gladys Echaíz, [que] me dijo que sí estaba de acuerdo, [pero] que primero la moción de censura. Entonces, ¿cómo nos van a inducir a un error? Gladys Echaíz ha sido fiscal de la Nación, conoce muy bien. Entonces, no nos pueden inducir al error, lo que procede aquí es la vacancia", destacó.

Finalmente, el parlamentario perulibrista se manifestó en contra de una censura contra toda la Mesa Directiva, puesto que, según dijo, los dos vicepresidentes -Waldemar Cerrón (Perú Libre) e Ilich López (Acción Popular)- "no han cometido nada".

"Toda la Mesa Directiva, ellos no han cometido nada para censurarlos, pero lo pueden presentar la moción de vacancia. Creo que, a estas alturas, si en el Congreso decidimos, la mayoría, que se vayan toda la Mesa Directiva… Yo, primeramente, digo [que] no han cometido nada los dos vicepresidentes y no podemos censurarlos sin sustento", puntualizó.