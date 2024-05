CAL evaluará si es que hubo abuso en detención de Mateo Castañeda pero aclara que no avalará corrupción

Lima Decano del Colegio de Abogados de Lima sobre Mateo Castañeda: “El colegio va a estar atento si es que ha habido abuso, pero no al contrario”

El decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Raúl Canelo Rabanal, dijo en RPP que la institución está atenta al caso de su agremiado Mateo Castañeda, quien denunció haber sido víctima de una emboscada por parte del exministro del Interior Carlos Morán y el coronel Harvey Colchado.

Como se sabe, Mateo Castañeda, junto a Nicanor Boluarte y otras seis personas, fue detenido preliminarmente el pasado viernes 10 de mayo en un operativo realizado por la Diviac y Eficcop, en el marco del caso ‘Los waykis en la sombra’.

Luego, a través de una carta compartida en la cuenta en X del Estudio Castañeda & Menacho, el abogado pidió la intervención del Colegio de Abogados de Lima para que controlen lo que consideró un “exceso”. Asimismo, señaló no conocer a ninguno de los 21 supuestos miembros de la organización criminal que investiga la Fiscalía, salvo por el hermano de la mandataria, Nicanor Boluarte.

Al respecto, Raúl Canelo, decano del CAL, dijo en el programa “Ampliación de Noticias” de RPP que están siguiendo el caso de Mateo Castañeda y que el colegio intervendrá si encuentran una situación de abuso. Sin embargo, enfatizó que un abogado no puede violar la ley y entrar en casos de corrupción.

“Un abogado tiene derecho a defender, a plantear estrategias. Lo que no tiene derecho es ir más allá de eso, violar la ley, generar tráfico de influencias, entrar en corrupción. Eso no se puede evidentemente. El colegio colabora, va a estar atento si es que ha habido abuso, pero no al contrario”, dijo el decano del Colegio de Abogados de Lima a RPP.

Advierte sanciones para abogados que actúe "en contra de los lineamientos”

En otro momento, Raúl Canelo indicó que debe prevalecer la presunción de inocencia y se debe corroborar los cargos que se le imputan a Mateo Castañeda. Asimismo, indicó que intervendrán y defenderán al letrado en caso encuentren alguna irregularidad por parte del Poder Judicial, pero que antes se debe aclarar la situación.

“Los derechos fundamentales, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia, deben prevalecer siempre. La última ratio es la detención. Tendrían que haber elementos muy fuertes para que se dé esta detención preliminar. Eso es la que hay que verificar. La invocación que hemos hecho en un comunicado es que todos los operadores jurídicos, ya sea abogados, jueces, fiscales, se comporten dentro de la línea de esa presunción de inocencia”, dijo el letrado a RPP.

“Ayer he escuchado que hay grabaciones, con lo cual, si eso se concreta y se verifica, la situación más bien podría ser contraria, es decir, el Poder Judicial habría actuado correctamente. Cualquier abogado que actúa en contra de los lineamientos de la defensa correcta será sancionado”, agregó.

“La situación de la presidenta es complicada”

El decano del Colegio de Abogados de Lima dijo que “la situación de la presidenta Dina Boluarte es complicada” y que se trataría de un tema de tráfico de influencias.

“Estamos frente a un tema de tráfico de influencias. La situación de la presidenta Dina Boluarte en todo esto es complicado. Ella es la presidenta de la República. Las personas que están ahí dependen del Ejecutivo, policías y tal. Entonces, ¿qué hace ella interviniendo de ese modo y qué hace el colega abogado en esas circunstancias? Habrá que aclarar, pero aún así debemos partir de la presunción de inocencia”, señaló.