Luis Solari, Luis Valdéz y Jorge del Castillo opinan sobre posibles medidas que podría tomar el Congreso ante las acciones del Gobierno | Fuente: Andina / Composición RPP

A puertas de la llegada de la misión diplomática de la OEA al Perú, el entonces jefe del Gabinete, Aníbal Torres, presentó un pedido de cuestión de confianza ante el pleno del Congreso. Desde entonces, el país ha pasado casi diez días con una nueva tensión política a cuestas, que parece continuar con la juramentación de Betssy Chávez y la reconformación del Gabinete.

Frente a esta situación política, los expresidentes del Consejo de Ministros Luis Solari y Jorge del Castillo, así como el excongresista y actual secretario general de APP Luis Valdez, en diálogo con RPP Noticias, expresaron su lectura de lo que parece ser una nueva etapa del enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Parlamento.

Luis Solari: "El Gobierno ya se dio cuenta que su única salida es cerrar el Congreso"

El exministro de salud Luis Solari resaltó que la intención del Ejecutivo -con la interpretación de un rechazo a la cuestión de confianza planteada previamente- es el cierre del Parlamento y, con ello, incurre en una "infracción constitucional".

"Ya se dio cuenta que su única salida es cerrar el Congreso sí o sí. Entonces, está tratando de inventar doble negación de confianza para cerrar el Parlamento. Pero ya está incurriendo en infracción constitucional desde el momento en que sale a declarar que no se le ha entregado la confianza cuando ha presentado una cuestión de confianza improcedente", sostuvo.

Asimismo, Solari consideró que la cuestión de confianza es "una prerrogativa exclusiva del Congreso" y que el Tribunal Constitucional (TC) sentenció "que solo podía ser aplicado para cuestiones de Gobierno".

“La cuestión de confianza no es un mecanismo de validación de las políticas del Gobierno, sino uno de los más de doce mecanismos de control político que tiene el Parlamento, según la Constitución. Por tanto, es un mecanismo de control y prerrogativa exclusiva del Congreso (…) Lo que ha hecho el Congreso es sacar una ley que desarrolla lo que dijo el TC", sostuvo.

Además, consideró que el Congreso debió "mandar la cuestión de confianza" presentada por Torres "a la Comisión de Constitución para que la archiven".

"Estamos en esta situación por responsabilidad del Gobierno que insiste en hacer cosas que están al margen de la ley", puntualizó.

¿Cómo salir de la crisis?

Solari consideró que el Congreso puede "tramitar una acusación inconstitucional" contra el Ejecutivo "por haber mal utilizado la ley".

"En este momento, el Congreso quiere hacer una acción de competencia, pero de qué si está claro que esto está al margen de la ley. Lo que sí puede presentar es una acción de protección para que el presidente no se atreva a plantear un cierre del Parlamento", señaló.

"Si el presidente hace un decreto supremo con el cierre del Parlamento, en ese momento se configura la infracción constitucional y el pleno puede exonerar esa acusación del trámite de comisiones, se somete a debate y aprobación y listo, terminamos con este asunto", agregó.

Jorge del Castillo: "La acusación constitucional no solo sería contra el presidente sino también contra sus ministros"

El exministro aprista Jorge del Castillo consideró que con la interpretación de la "denegación fáctica" de la cuestión de confianza que ha hecho el Ejecutivo, se consolida una amenaza contra el Congreso, por lo que el presidente podría ser acusado constitucionalmente.

"Si el Gobierno intenta caminar por esa ruta, ya está haciendo una amenaza. Lo que pasaría es que Pedro Castillo asume una responsabilidad directísima, individual y concreta, y ahí no hay que no aplica el artículo 117, porque en ese artículo de la Constitución está previsto que el presidente puede ser acusado en caso de cierre del Congreso, que es lo que se pretende hacer de manera inconstitucional", sostuvo.

Sin embargo, consideró que esta acusación también alcanzaría a los miembros de su gabinete ministerial.

"Pero esta responsabilidad no queda solo en el presidente, porque esto habría sido materia de un acuerdo de Consejo de Ministros (…), por tanto, de acuerdo al artículo 128, todos los ministros asumen responsabilidad no solo constitucional sino penal sobre el tema", explicó.

Asimismo, consideró que el Gobierno está haciendo una interpretación al margen de la ley respecto a la cuestión de confianza presentada por Aníbal Torres.

"El Gobierno considera esto una negación fáctica, pese a que ya no existe esto en la norma, pese a que el reglamento del Congreso, que es ley, es una norma que dice expresamente que un rechazo a una cuestión de confianza que no es sobre política general de Gobierno no cuenta, no computa como un rehusamiento para efectos de decir que es la primera bala de plata", indicó.

¿Cómo salir de la crisis?

Del Castillo consideró que la salida "más sana, la menos cruenta y menos costosa" es que el presidente renuncie al cargo.

"Pedro Castillo renuncia a la presidencia y se acabó el tema, eso debió haber sucedido hace rato. En cualquier democracia del mundo, un presidente con esos cuestionamientos ya habría dado un paso al costado", señaló.

Además, consideró que la llegada de la misión de la OEA al país ha significado un revés para el Ejecutivo.

"Cuando se suponía que después de la mesa de la OEA se iba a abrir un espacio de diálogo, ellos otra vez han golpeado fuertemente, planteando y forzando una cuestión de confianza para transformarla en una denegación fáctica para pretender cerrar el Congreso. Eso significa que, en el tema de la OEA, les ha salido el tiro por la culata", expresó.

Luis Valdez: "La acusación contra el presidente prevista en el artículo 117 es una exigencia"

Por su parte, el excongresista Luis Valdez Farias indicó que "queda claro" el atropello del presidente al Congreso y a la Constitución para "buscar impunidad" ante las investigaciones por corrupción que pesan contra él.

"Esto tiene que exigir que el TC, el Ministerio Público y el Poder Judicial estén atentos, pues ya se ha iniciado este camino para el cierre del Congreso. Esta cuestión de confianza que presentó el ex premier ante el Congreso, donde no solo amenazó, sino que expresó de manera clara que la cuestión de confianza era el inicio del cierre del Parlamento si no se aprobaba, y de las próximas cuestiones de confianza que iba a plantear", señaló.

En ese sentido, consideró como "una exigencia" que el presidente sea acusado constitucionalmente a la luz del artículo 117 de la Constitución.

"Es una trasgresión a la Constitución y la aplicación del artículo 117 hoy se hace una exigencia si queremos mantener y conservar nuestro estado de derecho (...) Por eso, que el TC, una vez que se plantee la demanda competencial y la medida cautelar, pueda resolver de manera inmediata, por lo menos, esa confusión que ha generado el Ejecutivo porque desde el Congreso y las demás instituciones de la sociedad estamos convencidos de que esta cuestión de confianza es una aberración jurídica constitucional que no puede ser admitida bajo ningún pretexto", resaltó.

Por otro lado, en su calidad de secretario general de APP, calificó la designación de Heidy Juárez, ex congresista de dicha bancada, como un "mal ejemplo" para el quehacer político nacional.

"En los últimos años, nuestra democracia ha ido cayendo por personas que se han camuflado en los partidos políticos e instituciones con el único objeto de satisfacer sus intereses particulares y esta es una muestra clara (...) APP identificó estos hechos camaleónicos, la expulsó del partido y hoy hemos leído un comunicado del partido Podemos que hace lo propio. Entonces, esas expresiones de políticos interesados le hacen daño también a la democracia y a los partidos políticos (...) Esto debe servir como un mal ejemplo", indicó.

Asimismo, calificó la designación de Juárez y de la premier Betssy Chávez como una "provocación al Parlamento a no darle la confianza", y señaló que su bancada "no dará la confianza a este gabinete".

¿Cómo salir de la crisis?

Luiz Valdez consideró que la vacancia presidencial es la salida a la crisis que debe partir por el Congreso.

"El escenario óptimo es que el Sr. Castillo renuncie, pero sabemos que si está buscando impunidad (…) va a ser imposible que eso ocurra. La vacancia es una opción, pero para ello los congresistas tienen que ser conscientes de lo que está haciendo y de lo que podría seguir haciendo este Gobierno", indicó.

"Tenemos ya la denuncia presentada por el Ministerio Público y los congresistas deben ser conscientes y responsables con todos los peruanos, despojarse de intereses personales", agregó.