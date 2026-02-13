Fernando Rospigliosi no precisa cuándo convocaría a pleno extraordinario de subsanarse las firmas: "No es tan sencillo"

Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, anunció ayer que, de las 81 firmas presentadas en la moción para convocar a un pleno extraordinario donde se aborde la censura al presidente José Jerí, solo 29 son válidas, mientras que el resto no superó la validación técnica ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Al respecto, en Ampliación de Noticias, Rospigliosi Capurro afirmó que dicha situación "no es problema de corregirlo de parte de la Mesa Directiva", sino que "es problema de que los congresistas tienen que hacer las cosas adecuadamente". Además, indicó que, una vez que se detectó el error, se avisó inmediatamente a la bancada de Renovación Popular, que impulsó dicha moción.

"Inmediatamente que presentaron la moción y que fue pasada por el programa, que es un programa de Reniec, y que se detectó esto, inmediatamente, se le avisó a los de la bancada de Renovación Popular, que son los autores o los promotores de esta moción, para que lo subsanen. O sea, no nos quedamos callados para esperar un tiempo y que ellos no se den cuenta", sostuvo.

"El asunto es que, a veces, por apresuramiento, por hacer las cosas más rápidas, se comete un error y ese error encadena a todos los demás, pero es un error subsanable", agregó.

No precisa fecha de pleno extraordinario tras subsanarse las firmas

En esa línea, consultado acerca de cuándo se convocaría al pleno extraordinario una vez que se subsanen las firmas, el titular del Legislativo no precisó una fecha.

"Eso tendría que conversarlo con el Oficial Mayor y ver cómo van los avances [de obra en el Hemiciclo] Tengo que ver los asuntos técnicos. No es tan sencillo. Si tuviéramos el Hemiciclo funcionando, sería inmediatamente, pero no tenemos el Hemiciclo", sostuvo.

"No sé, pues [cuándo se convocaría]. Primero, tengo que recibirlo [la moción], pero, te digo, es en términos inmediatos, en el curso de pocos días, porque en cualquiera de los locales alternativos no vamos a tener un sistema de voto digital, donde tú marcas tu asistencia apretando un botón y en tres minutos ya tienes la asistencia, y marcas tu voto y en tres o cuatro minutos tienes la votación. Va a tener que ser votación uno por uno, hay que instalar un sistema de micros, hay que instalar un sistema de cámaras, pero eso lleva un día, dos días, no sé, poco tiempo", indicó.