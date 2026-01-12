Últimas Noticias
Jurado Nacional de Elecciones convocó a Judith Laura Rojas para que asuma como accesitaria de Carlos Anderson

La accesitaria de Carlos Anderson será notificada de la convocatoria del Jurado Nacional de Elecciones.
| Fuente: Facebook: Judith Laura - Congreso de la República
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La convocatoria fue publicada en una resolución suprema mediante la cual se deja sin efecto la credencial de Carlos Anderson, quien falleció el pasado 26 de diciembre de 2025, y se dispone que Laura Rojas asuma en su lugar.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) convocó a la ciudadana Judith Laura Rojas para que asuma el cargo de congresista como accesitaria del fallecido legislador Carlos Anderson Ramírez.

Así lo disponen mediante resolución N° 0004-2026-JNE, publicada este lunes en el Diario Oficial El Peruano.

Dicho documento resuelve dejar sin efecto la credencial que se otorgó a Carlos Anderson como congresista en 2021, cuando llegó al Parlamento con la bancada de Podemos Perú, a la que luego renunció.

El JNE convocó a Laura Rojas para que asuma como legisladora, a quien entregará la credencial correspondiente, a fin de completar el periodo legislativo 2021-2026.

Laura Rojas es actual candidata a la Cámara de Diputados en representación de Lima Metropolitana por Podemos Perú.

Asimismo, en el último proceso electoral postuló al Parlamento y obtuvo 11 493 votos, por lo que no pudo acceder a una curul.

Muerte de Carlos Anderson

Carlos Anderson falleció el pasado viernes 26 de diciembre a los 65 años. El economista de profesión fue elegido congresista en 2021 por Podemos Perú; sin embargo, meses después se alejó de la bancada de dicha agrupación política por diferencias políticas.

Anderson es el quinto congresista que fallece en este periodo legislativo 2021-2026. Los otros parlamentarios fueron Enrique Wong (Podemos Perú), Nano Guerra García (Fuerza Popular), Fernando Herrera Mamani (Perú Libre) y Hitler Saavedra (Somos Perú).

Jurado Nacional de Elecciones Carlos Anderson Judith Laura Rojas

