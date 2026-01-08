JNE declara fundada apelación de Primero la Gente contra resolución que declaró improcedente inscripción de fórmula presidencial

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró este jueves fundada la apelación presentada por el partido Primero la Gente contra la resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1, que había rechazado la inscripción de su fórmula presidencial, encabezada por Marisol Pérez Tello, al considerar que fue presentada fuera del plazo legal.

En el recurso de apelación, ingresado el pasado 3 de enero, la agrupación política sostuvo que inconvenientes técnicos ajenos al partido impidieron completar oportunamente el registro en la plataforma digital del organismo electoral.

Previamente, mediante una resolución emitida en diciembre, el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 desestimó los argumentos relacionados con presuntas fallas técnicas y declaró improcedente la solicitud de inscripción.

Tras evaluar el caso en audiencia virtual realizada este jueves, el Pleno del JNE resolvió declarar fundada la apelación interpuesta por Primero la Gente.

Durante su intervención, Marisol Pérez Tello sostuvo que las fallas reportadas en la plataforma digital Declara+, habilitada por el JNE para el registro de postulantes, impidieron que la organización inscribiera oportunamente su fórmula presidencial, así como sus candidaturas al Congreso bicameral y el Parlamento Andino, de cara a las Elecciones Generales 2026.

"En este caso no se trata de fallas del partido Primero la Gente, sino de fallas administrativas en la firma Signec que forma parte de la plataforma Declara+ que ustedes pusieron a disposición de los partidos, y que falló de manera reiterada desde las 11:59 pm del día 23 [de diciembre] hasta las 12 del día 24. Sin embargo, el Jurado, de manera sensata, sus funcionarios nos dieron la oportunidad de presentar los documentos físicos, habiendo estos permanecido todavía en su sistema. Por tanto, esperamos que se den las órdenes que se necesitan para que los Jurados Electorales Especiales puedan proceder con su calificación", indicó la también exministra de Justicia.

“Seguimos en carrera”

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Primero la Gente, Marco Zevallos, precisó que si bien aún no se ha notificado el texto íntegro de la resolución, el fallo implica que la fórmula presidencial ha sido declarada procedente y pasará ahora a la etapa de calificación y al eventual periodo de tachas, conforme a lo establecido por la normativa electoral.

“Lo que entendemos a instancias de eso es que nuestra plancha presidencial ha sido declarada procedente. No conocemos todavía el texto explícito de la resolución, solamente la parte referida al fallo”, señaló en diálogo con RPP.

“Lo que tiene que quedar claro es que la candidatura de nuestra plancha presidencial con Marisol Pérez Tello va”, agregó.

Zevallos destacó que la apelación presentada comprendía no solo la fórmula presidencial, sino también las listas de candidatos al Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino, por lo que están a la espera de conocer el contenido completo de la resolución para determinar el alcance del fallo respecto a dichas candidaturas.

“Estamos bastantes satisfechos de que haya prevalecido la ley y la razón. Estamos confiados en que el Jurado ha resuelto no solamente respecto de la plancha [presidencial], sino también de nuestras listas [al Senado, Diputados y Parlamento Andino]. Toca esperar el texto expreso de la resolución”, afirmó.

Finalmente, el dirigente partidario pidió tranquilidad a la militancia y a la ciudadanía, asegurando que Primero la Gente seguirá participando en la contienda electoral rumbo a las Elecciones Generales 2026.

“La plancha presidencial con Marisol Pérez Tello a la cabeza va. Seguimos en carrera, Primero la Gente sigue en carrera”, concluyó.