“No podemos permitir que el cargo y la investidura presidencial sigan siendo pisoteados”: Edward Málaga pide la censura de José Jerí

El legislador Málaga Trillo dijo en RPP que ya se inició la recolección de firmas para presentar la moción de censura.

El parlamentario Edward Málaga señaló que la mayoría del Congreso de la República no defiende la conducta del presidente de la República, José Jerí, tras revelarse que tuvo al menos dos reuniones, no registradas oficialmente, con el empresario chino Zihua Yang.



"Nadie está realmente defendiendo a José Jerí. Mínimamente te van a decir que ha cometido un gran error, pero la mayoría está indignada. No es que de pronto el gran estadista haya cometido un error; ya se sabía cómo era el señor Jerí”, dijo durante una entrevista con el programa Prueba de fuego, de RPP TV.



Málaga Trillo recordó que, antes de su elección como mandatario, varios legisladores cuestionaron la falta de experiencia de Jerí, además de las denuncias previas en su contra por presunta violación sexual, que fue archivada rápidamente, y otra por presunto cobro de coimas en la Comisión de Presupuesto para favorecer proyectos específicos.



"Se le conocía a Jerí por esa manera de hacer política: afecta al lobby, al intercambio de favores y al favorecimiento. Con toda esa imagen, la mayoría congresal decidió apostar por Jerí como presidente del Congreso. Tuvimos la oportunidad de elegir a alguien mejor", afirmó.



De acuerdo con el parlamentario derechista, la elección del actual jefe del Estado respondió a criterios de conveniencia política. “Jerí es una persona cuyo estilo es no pelearse con nadie, conseguir el favor de todos, hacerse amigo de todos y sacar la mayoría de iniciativas que convengan a todos”, indicó.



En palabras de Málaga Trillo, lo que está en discusión no es solo un error puntual, sino una conducta incompatible con la investidura presidencial.



"Yendo a escondidas a un chifa de un amigo del cual sabía que tenía todos esos problemas de conflictos de interés por ser contratista del Estado y estar vinculado a grandes empresas chinas. No es que el señor Jerí no lo sabía; si lo sabía, ha debido abstenerse de esa conducta", subrayó.



Asimismo, calificó de "ridícula" la justificación dada por el propio presidente de la República basada en una supuesta promoción de la amistad peruano-china. "Para eso están los canales diplomáticos. [El Ministerio de] Relaciones Exteriores debe estar echando chispas porque se está hablando de que el presidente del Congreso puede ir a organizar y a manejar la amistad peruano-china por cuenta propia", dijo.



Llamado a la censura



Asimismo, Málaga se mostró a favor de una censura contra Jerí. "Debe dejar el cargo, porque no lo ha sabido ejercer y, más allá de los problemas de conflicto de interés, vemos que ha banalizado el cargo, lo ha convertido en una suerte de show, de frivolidad y no está resolviendo uno de los problemas más graves, como la inseguridad ciudadana", declaró.



"Merece una sanción política, porque no podemos permitir que el cargo y la investidura presidencial sigan siendo pisoteados de esta manera. No tiene nada que ver con que sea penal o judicialmente culpable y finalmente se le procese. Los hechos están ahí, no hay nada que demostrar. El señor ha pisoteado, la investidura presidencial, se ha burlado de los peruanos, han actuado de una manera indigna. Yo creo que eso hay que censurar", remarcó.



Málaga Trillo informó que en el Congreso ya se inició la recolección de firmas para presentar la moción de censura. "Se requieren 20 firmas. Hoy hemos empezado con el documento y está circulando. Esperamos tener el mínimo en dos o tres días", concluyó.