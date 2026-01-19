Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Fiscal de la Nación inició investigación preliminar al presidente José Jerí por reuniones con empresario chino

José Jerí: Fiscal de la Nación inició investigación preliminar al presidente por reunión con empresario chino
José Jerí: Fiscal de la Nación inició investigación preliminar al presidente por reunión con empresario chino | Fuente: Presidencia Perú
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

Tomás Gálvez liderará esta investigación contra el mandatario luego de que se dieran a conocer los encuentros que sostuvo con el empresario extranjero.

Gobierno
00:00 · 05:15

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, inició una investigación preliminar al presidente José Jerí por sus reuniones con el empresario chino Zhihua Yang. Al mandatario se le realizará diligencias por los presuntos delitos de patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias. 

Los programas dominicales Punto Final y Cuarto Poder revelaron que el jefe de Estado tuvo encuentros con el ciudadano extranjero fuera de Palacio de Gobierno, sin que fueran registrados. Las dos reuniones que se conocen hasta el momento entre ambos personajes se dieron el 26 de diciembre y 6 de enero. 

La Fiscalía ya ha iniciado pedidos de información a las entidades correspondientes para determinar responsabilidades en este caso que involucra a José Jerí. 

Jerí "ha caído en una trampa"

El primer ministro, Ernesto Álvarez, manifestó que el presidente cayó "en una trampa", producto de los "elogios" y de "su juventud", al haberse reunido con el empresario extranjero.

"Concretamente, anoche hemos tenido una conversación telefónica. [El presidente me ha dicho] que no hay delito, me ha asegurado que, en ninguna circunstancia, ha habido delito y que él había actuado, en todo momento, de buena fe. Yo le he hecho ver algunos detalles y hemos tratado de evaluar, juntos, detalles puntuales de lo que ha sucedido", indicó. 

Álvarez sostuvo que los videos difundidos por los programas periodísticos habrían sido "filtrados" por el empresario Zhihua Yang o por su entorno, para "hacerle daño" al mandatario por no acceder a requerimientos que se le habría hecho. Asimismo, negó que el mandatario hubiera acudido a la tienda ubicada en calle Capón para interceder y evitar su clausura.

El poder en tus manos

EP232 | INFORMES | Las elecciones regionales y municipales serán este 4 de octubre de 2026

En 2026 también se desarrollarán las elecciones regionales y municipales. Según estimaciones del Jurado Nacional de Elecciones, medio millón de candidatos participarían en estos comicios. En el siguiente informe de El Poder en tus Manos, conoce las fechas más importantes de este proceso electoral para las organizaciones políticas y los ciudadanos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
José Jerí Congreso Fiscalía

RPP TV

En Vivo

Más sobre Gobierno

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA