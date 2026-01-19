Fiscal de la Nación inició investigación preliminar al presidente José Jerí por reuniones con empresario chino

Tomás Gálvez liderará esta investigación contra el mandatario luego de que se dieran a conocer los encuentros que sostuvo con el empresario extranjero.

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, inició una investigación preliminar al presidente José Jerí por sus reuniones con el empresario chino Zhihua Yang. Al mandatario se le realizará diligencias por los presuntos delitos de patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias.

Los programas dominicales Punto Final y Cuarto Poder revelaron que el jefe de Estado tuvo encuentros con el ciudadano extranjero fuera de Palacio de Gobierno, sin que fueran registrados. Las dos reuniones que se conocen hasta el momento entre ambos personajes se dieron el 26 de diciembre y 6 de enero.

La Fiscalía ya ha iniciado pedidos de información a las entidades correspondientes para determinar responsabilidades en este caso que involucra a José Jerí.

Jerí "ha caído en una trampa"

El primer ministro, Ernesto Álvarez, manifestó que el presidente cayó "en una trampa", producto de los "elogios" y de "su juventud", al haberse reunido con el empresario extranjero.

"Concretamente, anoche hemos tenido una conversación telefónica. [El presidente me ha dicho] que no hay delito, me ha asegurado que, en ninguna circunstancia, ha habido delito y que él había actuado, en todo momento, de buena fe. Yo le he hecho ver algunos detalles y hemos tratado de evaluar, juntos, detalles puntuales de lo que ha sucedido", indicó.

Álvarez sostuvo que los videos difundidos por los programas periodísticos habrían sido "filtrados" por el empresario Zhihua Yang o por su entorno, para "hacerle daño" al mandatario por no acceder a requerimientos que se le habría hecho. Asimismo, negó que el mandatario hubiera acudido a la tienda ubicada en calle Capón para interceder y evitar su clausura.