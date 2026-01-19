Álvarez dice que Jerí "ha caído en una trampa" y que videos de sus visitas extraoficiales "han sido filtrados para hacerle daño"

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, se pronunció este lunes respecto a los recientes videos emitidos ayer por dos dominicales, donde se ve al presidente José Jerí reunido nuevamente, de manera extraoficial, con el empresario chino Zhihua Yang, en un negocio de su propiedad, ubicado en la calle Capón.

El programa Cuarto Poder reveló que dicho encuentro tuvo lugar el pasado 6 de enero, once días después de otra reunión no registrada entre el mandatario y el referido ciudadano chino, en un chifa ubicado en el distrito de San Borja. En esta nueva ocasión, Jerí Oré llegó a la tienda Market Capón, al promediar las 6pm., el mismo día en que el negocio fue clausurado por la Municipalidad de Lima.

En las imágenes, se aprecia al jefe de Estado, acompañado por Zhihua Yang, mientras conversaba por teléfono celular, visiblemente ofuscado y portando lentes oscuros. Al respecto, el dominical Punto Final señaló que la explicación que dio Palacio de Gobierno sobre la visita del mandatario a la tienda fue que había acudido a "comprar caramelos chinos".

"El presidente ha caído en una trampa por los elogios, por su juventud"

Sobre el tema, en diálogo con El Comercio, Álvarez indicó que anoche tuvo una conversación telefónica con el jefe de Estado, quien le explicó lo ocurrido respecto a sus dos reuniones. Según indicó, había comprendido que el presidente cayó "en una trampa", producto de los "elogios" y de "su juventud".

"Concretamente, anoche hemos tenido una conversación telefónica. [El presidente me ha dicho] que no hay delito, me ha asegurado que, en ninguna circunstancia, ha habido delito y que él había actuado, en todo momento, de buena fe. Yo le he hecho ver algunos detalles y hemos tratado de evaluar, juntos, detalles puntuales de lo que ha sucedido", indicó.

"Lo primero que se tiene es que el presidente ha caído en una trampa, a mi manera de ver. Ha caído por los elogios, por su juventud. En un año ha sido congresista, presidente de la Comisión de Presupuesto, presidente del Congreso y ahora presidente de la República. Entonces, entiendo, yo, a los 38 años, hubiera tenido una crisis muy fuerte. Uno, a esa edad, no está preparado para tantos cambios en tan poco tiempo", sostuvo.

Además, resaltó que los videos difundidos por los programas periodísticos habrían sido "filtrados" por el empresario Zhihua Yang o por su entorno, para "hacerle daño" al mandatario por no acceder a requerimientos que se le habría hecho. También descartó que el presidente hubiera acudido a la tienda para interceder por su clausura.

"Lo que tenemos es que hay un empresario chino, digamos, chinito 1, que lo ha tratado de rodear con ofertas. ‘Yo puedo hacer todo un evento majestuoso en toda la Plaza de Armas’. Él lo ofreció y el presidente, en un momento determinado, en el Gabinete nos comentó que pensaba hacer, con ayuda de la comunidad china, un evento histórico en toda la Plaza de Armas, con dragones. Y luego, días después, sale este tema", aseveró.

"¿Qué pasa? Lo han tratado de halagar con un evento muy grande, pero, al final, encontramos este segundo hecho: el video de la visita en el market, en la tienda. Sabemos que este tipo de empresarios no viven de las tiendas […], entonces, pensar que ha llamado al presidente para que interceda con la municipalidad, para que le reabran el localcito, es incierto. Eso no puede ser cierto, nadie llama a un presidente, presencialmente, para abrir un local. Aquí me parece que ha habido una trampa porque, si revisamos las evidencias, el video es del interior de la tienda […] Ese control solo lo puede tener el empresario o su entorno. Y ha sido filtrado en forma paulatina, la anterior visita y esta visita, han sido filtradas para hacerle daño, evidentemente. O por el empresario o por el entorno del empresario. ¿Por qué? Porque cuando alguien llama a un político, a una autoridad, y lo halaga y lo atiende siempre es por algo […] Aunque el presidente diga que no le han pedido nada, yo entiendo que, en algún momento, ha habido un requerimiento y el presidente no lo ha hecho. No lo ha hecho porque no es tonto, es una persona hábil, inteligente, y sabe que tiene un futuro político muy interesante", explicó.

Álvarez Miranda resaltó que el presidente habría sido objeto de un "castigo" y consideró que, detrás de ello, podrían estar desde Nicanor Boluarte hasta China.

"[Jerí] ha cometido errores, los ha aceptado y seguramente va a aceptar el error de haber continuado reuniéndose con gente, con empresarios de dudosa categoría, y que él o su entorno han filtrado la noticia, han filtrado los videos, presumiblemente para castigarlo a él, porque algo no ha hecho él. Nadie filtra videos del propio negocio, del interior del propio negocio, cuando todavía tiene aspiraciones para relacionarse o ganar algún favor. Esto ha sido un castigo. Jerí, en medio de su error, en medio de su juventud, ha dicho ‘no’, y este es el castigo. Lo quieren derribar por no haberse sometido a un poder económico, a un poder comercial extraño y subalterno", destacó.

"[Quien está detrás] puede ser [Nicanor] Boluarte; puede ser China, muy molesta por lo de la base naval del Callao y porque nosotros hemos dicho, transparentemente, que el Perú debe ser aliado de EE.UU. Pueden ser las empresas constructoras que han visto paralizados sus proyectos en muchos lugares del Perú, porque ya no hay dinero y no había posibilidad de continuar con ellos. Pueden ser los grupos políticos que, me imagino, se habrán acercado al presidente para lograr su apoyo en las elecciones, y el presidente obviamente les ha dicho que no. Pueden ser las mafias que operan en nuestro país, en todos los niveles y en todas las actividades económicas, y el presidente les ha cortado el apoyo político para sus actividades porque no tiene por qué darles ningún apoyo ni comprometerse con el delito. Pueden ser mil factores. El presidente de la república en el Perú, más que amigos, lo que se gana es una gran cantidad de enemigos sumamente peligrosos", alegó.

Respecto a China, el titular de la PCM indicó que "ellos estaban muy contentos con Chancay", pero que esto podría haber cambiado con el compromiso de EE.UU. para implementar, "con tecnología de punta", la base naval del Callao.

"Nosotros no nos adherimos por completo a ninguna potencia hegemónica. Creemos en el multilateralismo y, por eso, se necesitaba urgentemente establecer equilibrios. Y eso también tiene consecuencias y hay gente muy molesta con el tema [...] China realiza un interesante sistema de relaciones públicas, invitando a los empresarios, a políticos, incluso a académicos […], pero obviamente eso no es gratis, siempre hay un trasfondo de penetración cultural, social, política, económicos", sostuvo.

Sin embargo, destacó que lo dicho solo eran especulaciones, ya que, "de repente, mantenemos una amistad muy sincera y abierta con los diplomáticos chinos, pero siempre hay niveles distintos a los propios del gobierno".

Cabe destacar que Cuarto Poder reveló también que el empresario chino Jiwu Xiadong -quien afronta una orden de arresto domiciliario a raíz de un proceso vinculado a una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de madera- se reunió tres veces con José Jerí en Palacio de Gobierno, entre diciembre de 2025 y enero de este año.

Sobre ello, el titular de la PCM señaló que Palacio carece de filtros para determinar si sus visitantes tienen antecedentes con la justicia.

"De eso, hemos conversado anoche y el tema es muy claro. Los filtros de Palacio, por el tema de la falta de interoperabilidad que hay en el Estado mismo, Palacio no tiene ningún filtro, ninguna información, ningún sistema que le permita saber que un invitado está siendo investigado por el Ministerio Público o que ha tenido una condena o que tiene antecedentes policiales", explicó.

"No hay interoperabilidad. Técnicamente, sí [puede entrar hasta un asesino] Y eso es uno de los grandes problemas que hemos observado a raíz de esto. Es gravísimo, no hay mayor control porque los que van a ser invitados o los que ingresan a Palacio lo hacen siempre invitados por alguien [y] se guarda un registro de quién los invitó", agregó, aunque no indicó quién habría invitado a dicho empresario.

El premier también destacó que el mandatario habitualmente se viste con capucha, tal como se le ve en el video de su encuentro en el chifa de San Borja. Finalmente, consideró que Jerí no debía ser vacado porque ningún partido querría asumir la Presidencia por el contexto electoral.

"Lo del encapuchado… él se viste así. A las 10:30pm., sí me lo imagino con capucha. No me lo imagino con terno y con capucha encima, no. Él estaba absolutamente urbano, con una capucha encima", indicó.

"El gobierno de Jerí no puede caer sumiendo nuevamente en el caos al Gobierno peruano, porque se produciría un hecho más crítico aún: ningún partido que está participando en las elecciones y que tiene bancada parlamentaria va a querer asumir las tareas tan delicadas del gobierno en este momento. Si el gobierno de Jerí se cae, nos sumimos en un caos profundo, porque nadie va a querer asumir el gobierno estando en una campaña. Por tanto, ese gobierno recaería en cualquier congresista sin mayores aspiraciones electorales, sin partido y que podría tener, por lo mismo como ya no tiene expectativas, podría ser mucho peor de lo que hoy en día vemos", puntualizó.