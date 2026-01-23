Rospigliosi dice que es "falso" que informe de comisión investigadora que menciona al empresario chino Zhihua Yang se haya encarpetado

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, en conferencia de prensa realizada este viernes, se pronunció en torno a los recientes informes periodísticos que señalan que, en 2024, el informe final de una comisión del Parlamento encargada de investigar las licitaciones públicas y contratos suscritos por el Estado con empresas chinas identificaron a Zhihua Yang "como soporte operativo y logístico" de las referidas compañías investigadas.

La referida comisión investigadora tenía como presidente al legislador Héctor Valer (actual vocero de la bancada de Somos Perú) y como vicepresidente a José Jerí, ahora jefe de Estado sobre quien pesan 6 mociones de censura por sus reuniones extraoficiales con Zhihua Yang.

La comisión señalaba a empresas vinculadas al citado ciudadano chino -como Canton Lima S.A.C. y Construcciones Capon S.A.C.- como parte de "un engranaje facilitador del modus operandi de las 13 empresas chinas investigadas [...] en el contexto de las presuntas organizaciones criminales que operaron en el MTC durante los periodos 2018-2022".

No obstante, la última versión de dicho informe final quedó en cuarto intermedio desde mayo de 2024, y no ha sido abordado en el pleno hasta la fecha, pese a que, en octubre pasado, Héctor Valer solicitó al entonces titular del Parlamento, José Jerí, que se disponga el levantamiento de la condición en que se encontraba y se someta a votación por la representación nacional.

"No es cierto que se haya encarpetado"

Al respecto, Rospigliosi Capurro negó que el informe final "se haya encarpetado" e indicó que la responsabilidad de que se levante del cuarto intermedio corresponde al parlamentario Valer Pinto.

“No es cierto que se haya encarpetado ni mucho menos, eso es falso. Aclaro las cosas: hubo una comisión investigadora sobre las empresas chinas en el Perú. Esa comisión investigadora tuvo su informe y se tramitó de manera regular desde el 13 de marzo del 2024. Siguió todos los trámites, fue incluido en el orden del día y, finalmente, se discutió bastante rápido, teniendo en cuenta los procedimientos del Congreso, el 16 de mayo de 2024", explicó.

"¿Qué ocurrió en el pleno? Que hubo varias observaciones o críticas a las conclusiones del informe. Entonces, el presidente de la comisión, el congresista Valer dijo ‘quiero un cuarto intermedio’; es decir, se pone en pausa el informe de la comisión [...] ¿Cómo se levanta ese cuarto intermedio? Cuando el presidente de la comisión presenta un informe corregido, con las observaciones que se le hicieron en el pleno. Hasta el día de hoy […], el congresista Valer no ha presentado el informe corregido, tampoco ha dicho ‘ya no voy a hacer ninguna modificación’, a pesar de lo que se dijo en ese momento. Ni uno ni otro", prosiguió.

En esa línea, el presidente del Congreso sostuvo que el pasado 21 de enero, Valer le remitió un oficio solicitándole que el informe se ponga a debate en el pleno. Ante ello, Rospigliosi dijo que él no puede hacer eso.

"No es así, pues. No se trata de que yo ponga, yo no puedo ponerlo a debate. Primero, ese informe tiene que ser priorizado, tiene que plantearse en la Junta de Portavoces y puede ser priorizado. Yo puedo pedirlo y lo voy a hacer […], pero no puede pedir el congresista que se ponga a debate algo que todavía no ha presentado, porque tiene que presentar el informe corregido, luego la Junta de Portavoces tiene que priorizarlo y luego lo debatimos. Ojalá que lo haya muy pronto, ojalá que presente su informe corregido y, apenas haya Junta de Portavoces, estoy seguro que ese informe va a ser priorizado y se va a discutir apenas se inicien las sesiones del pleno", indicó.

Finalmente, el titular del Legislativo dijo que está "explícitamente prohibido" que partes de dicho informe final sean difundidas en medios de comunicación.

"Hay que decir que he visto en los medios que hay parte de ese informe que están circulando. Eso está explícitamente prohibido, porque es un informe reservado que solo puede ser dado a publicidad después de que el pleno lo haya aprobado o no, y que el pleno haya levantado esta reserva que hay sobre el documento. Pero ya sabemos que, por razones políticas, muchas veces se pisotean las reglas y los reglamentos", sostuvo.

Rospigliosi denunció a jueza que falló en contra de aplicar modificación a Ley APCI

Por otro lado, Fernando Rospigliosi indicó que ha denunciado ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a la jueza Rocío del Pilar Ravines Briceño, magistrada del Sexto Juzgado Constitucional de Lima, quien declaró inaplicable los alcances de la Ley N° 32301, ley que modificó las funciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), para el Instituto de Defensa Legal (IDL).

"Hoy día he presentado ante la JNJ una denuncia contra la jueza Rocío del Pilar Ravines Briceño, una juez prevaricadora que ha desacatado una ley del Congreso, la ley sobre APCI y las ONG. Una ley que en el punto preciso que la juez desacata dice que no se puede usar dinero proveniente del extranjero para atacar, para demandar al Estado peruano. Como sabemos, con dinero que proviene del extranjero hay ONG empeñadas, sobre todo, en debilitar a las FF.AA. y a la PNP; es decir, a las instituciones encargadas de la defensa nacional y del orden interno", señaló.

Rospigliosi Capurro calificó la decisión de la referida magistrada como "muy grave" y remarcó que, según su posición, "no puede ser que, con plata que viene del extranjero, haya gente que se dedique a debilitar a dos instituciones fundamentales, como son las FF.AA. y la PNP".

"Esta jueza prevaricadora no quiere aplicar una ley que está promulgada por el Gobierno y que ha sido dada por el Congreso. Así es que hoy día ya ha ingresado por la mesa de partes virtual de la JNJ la denuncia que he hecho contra la jueza", puntualizó.