Rospigliosi sobre reuniones de Jerí con empresario chino Zhihua Yang: "Debe recapacitar y corregir los errores que ha cometido"

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, respondió desde el Parlamento que el mandatario José Jerí cometió "un error" al reunirse con el empresario chino Zhihua Yang en un local de la calle Capón., según reveló el dominical Cuarto Poder.

Ello luego de que el premier Ernesto Álvarez dijera en entrevista a El Comercio que Jerí "cayó en una trampa por su juventud".

"Ha cometido un error, entiendo que lo ha reconocido en un mensaje a la nación y cualquier cosa que debe investigar hay que investigarla. Ahora, que por su edad haya cometido el error, yo no me atrevería a afirmar ni a desmentir eso. Ha cometido el error y no importa la edad que tenga, el error es un error. Si está o no capacitado para gobernar eso se verá en la práctica, en los hechos. Pero el señor Jerí fue elegido presidente del Congreso y como tal ocupó la presidencia de la República cuando se vacó a la señora Dina Boluarte", declaró desde el Congreso.

"Es lo que dice la constitución, es lo que se ha hecho y es lo que hay. Frente a eso, creo que no hay ninguna otra posibilidad, es lo que establece la constitución, no importa la edad o tendencia política, o lo que sea, de la persona que estaba en ese cargo. El presidente debe recapacitar y corregir los errores que ha cometido. Espero que sea así", mencionó Rospigliosi.

En contra de moción de vacancia

Por otro lado, se mostró en contra respecto a la moción de vacancia que impulsa el parlamentario Segundo Montalvo contra José Jerí —en fase de recolección de firmas—.

"Se ha presentado una moción para vacarlo. Mi opinión personal es que estoy en contra de eso. Estamos en un proceso electoral, y si alguien encuentra algo ilícito en el presidente, tiene por supuesto todo el derecho de denunciarlo y eventualmente procesarlo a partir del 29 de julio de este año. No está muy lejos", expresó Rospigliosi desde el Parlamento.

Aseguró que las "sospechas que hay hasta ahora" que "pueden ser o no fundadas" no debería "motivar cosas como esa [la vacancia]".

"Crear mas inestabilidad en medio de un proceso electoral que ya está en marcha para un país que ha tenido varios eventos de esta naturaleza en el curso de los últimos años, yo no estoy de acuerdo con eso. Si hay que investigar, que se investigue y si que hay que procesar, el 29 de julio están abiertas las condiciones para procesar a cualquier persona, incluyendo a quien será ex presidente de la república", agregó.

Reuniones entre Jerí y Zhihua Yang

El último domingo el dominical Cuarto Poder reveló que José Jerí se reunió con el empresario chino Zhihua Yang, pero esta vez en un local comercial del extranjero en el jirón Paruro 763, en la calle Capón, en el Centro de Lima.

Este hecho, según el dominical, ocurrió el pasado 6 de enero alrededor de la seis de la tarde, que fue captada por cámaras de seguridad del establecimiento.

Por su parte, el dominical Punto Final pudo conseguir los descargos del área de prensa de Palacio de Gobierno.

Según el Ejecutivo, esta reunión se dio porque el presidente Jerí, en persona, "quería comprar caramelos chinos" porque son sus favoritos.

No es la primera reunión entre Jerí y Zhihua Yang porque el pasado domingo 11 de enero Punto Final reveló que el jefe de Estado se reunió con el empresario chino el pasado 26 de diciembre.