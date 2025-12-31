Ahora Nación pide renuncia inmediata de candidatos de sus listas "con antecedentes consignados" en hojas de vida

El Comité Ejecutivo Nacional del partido Ahora Nación ha solicitado de manera inmediata la renuncia a las candidaturas de las personas involucradas en "antecedentes consignados" en sus hojas de vida, luego de la difusión de un informe de El poder en tus manos de RPP sobre sentencias penales de postulantes.

"Ahora Nación no tolera ni encubre conductas que contravengan los principios éticos y democráticos que sustentan nuestro proyecto político", indica el comité en un comunicado oficial.

"En ese sentido, se ha solicitado de manera inmediata la renuncia a sus candidaturas a las personas involucradas, a fin de no comprometer la integridad moral ni la credibilidad de nuestra propuesta ante el Perú", agrega el documento.

Ahora Nación indicó que se ha requerido al Tribunal Nacional de Ética y Disciplina del partido una evaluación expedita de los casos para una posible exclusión definitiva, conforme a sus normas internas.

Este miércoles, un informe de El poder en tus manos de RPP identificó 252 candidaturas con al menos una sentencia penal declarada en 35 organizaciones políticas, entre ellos 7 postulantes del partido Ahora Nación.

La agrupación política afirma "que la exigencia ética comienza por casa" y que no aspira al poder "a cualquier costo".

"Aspiramos a gobernar con autoridad moral, coherencia y respeto por los ciudadanos", subraya la organización política.

Ahora Nación indica en su pronunciamiento que, "como parte de sus acciones futuras, continuará fortaleciendo sus filtros internos y mecanismos de verificación", porque cree firmemente "que la regeneración de la política empieza con decisiones firmes y oportunas".

El informe de El poder en tus manos

El análisis de El poder en tus manos de RPP, basado en las hojas de vida declaradas ante el Jurado Nacional de Elecciones, revela que 252 candidaturas a la Presidencia, Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino registran sentencias penales firmes.

Estas suman 297 sentencias por delitos como incumplimiento de obligación alimentaria, peculado, conducción en estado de ebriedad, violencia familiar, malversación de fondos, homicidio culposo, resistencia a la autoridad, falsificación de documentos, hurto, lesiones y estafas, entre otros.

De acuerdo con el informe, 36 candidaturas tienen dos o más sentencias firmes. Entre los implicados figuran un candidato a la Presidencia (Mario Vizcarra por Perú Primero) y un candidato a la segunda vicepresidencia (Alejandro Soto por Alianza para el Progreso), junto a 33 al Senado nacional, 46 al Senado por distrito múltiple, 165 a la Cámara de Diputados y 5 al Parlamento Andino.

El análisis identifica a Podemos Perú con 19 candidatos sentenciados, seguido por Fuerza Popular con 15, Alianza para el Progreso con 14, y otros como Partido Cívico Obras y Perú Libre con 12 cada uno. Ahora Nación aparece con 7 candidatos en esta lista.

Cuatro de los cinco partidos con más candidatos sentenciados tienen representación actual en el Congreso de la República. En contraste, agrupaciones como la alianza electoral Fuerza y Libertad no registran candidatos con sentencias penales, según el Jurado Nacional de Elecciones.