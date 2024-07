Alberto Fujimori "no tiene ninguna limitación jurídica" para postular a la Presidencia, asegura su abogado

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

"El indulto como tal genera un perdón de la pena y una rehabilitación de derechos, estando ahí, el señor expresidente, no tiene ninguna limitación jurídica", afirmó Riera. | Fuente: Andina

Elecciones Alberto Fujimori "no tiene ninguna limitación jurídica" para postular a la presidencia, según su abogado, Elio Riera

Elio Riera, abogado de Alberto Fujimori, consideró que el exmandatario no puede ser impedido de postular a la Presidencia en las elecciones del 2026, tras el anuncio de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, de que su padre será candidato en los próximos comicios.

Si bien Riera sostuvo que el indulto no elimina la sentencia del exmandatario, apuntó que esta sí genera la rehabilitación como tal, por lo que a su criterio no se le puede restar la posibilidad de postular a un cargo público ni aplicar la ley de manera retroactiva.

“(Fujimori) no puede ser inhabilitado o restarle su derecho constitucional de poder postular por una ley que data de forma posterior a la sentencia, o sea, por un tema de retroactividad, en principio no se podía. Por otro lado, el indulto como tal genera un perdón de la pena y una rehabilitación de derechos, estando ahí, el señor expresidente no tiene ninguna limitación jurídica, por lo menos para postular”, dijo en La Rotativa del Aire.

Sobre los cuestionamientos por el estado de salud de Fujimori tras salir libre, el letrado consideró que haber recuperado su libertad ha influido positivamente en su recuperación, pese a que esta era una de las principales preocupaciones de la familia del exjefe de Estado durante su tiempo en reclusión.

“Nadie puede negar algo, el hecho de recuperar tu libertad definitivamente tiene que generar una mejoría, evidentemente. A manera de ejemplo, usted está recluido de 16 años y lógicamente tiene la posibilidad de salir de la cárcel, evidentemente tu estado anímico y médico también tiene que mejorar”, expresó.

En ese sentido, dijo que, de concretarse la candidatura de Fujimori, este sí estaría en condiciones de iniciar una campaña y, de ser elegido, mantenerse en el cargo, pues en este momento se encuentra “médicamente estable”. Asimismo, negó que el otorgamiento del indulto haya sido “una mentira al país”.

"Existen muchas personas que consideran que no es un engaño y hay que respetar a las posiciones como tal. Definitivamente, hay personas que se pueden sentir contrariadas y se respeta, por eso está el Estado de derecho. Hay personas que se encuentran muy felices de evidenciar una posibilidad latente de que una persona que gobernó y eliminó el terrorismo pueda ayudarnos a eliminar la inseguridad, que pueda mantener la estabilidad", mencionó.

“La figura del indulto no se puede revertir”

El letrado también reiteró que la gracia presidencial otorgada a Fujimori no se puede revertir y que esto quedó demostrado tras desestimarse una demanda de nulidad sobre la misma, presentada por el magistrado del Tribunal Constitucional Manuel Monteagudo, en diciembre de 2023.

"Recordemos que hace poco se presentó una nulidad a oficio por los propios magistrados del TC que no estaban de acuerdo y finalmente se desestimó. Finalmente, el indulto como tal ya es cosa juzgada y no se puede revertir. El antecedente más próximo que tenemos es el ya hecho por el propio TC. Ya declaró improcedente la figura de nulidad de oficio, no se puede hacer", remarcó.