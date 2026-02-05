César Vásquez: Quiero ser senador para “garantizar que las inversiones en salud que empezamos en mi gestión no se detengan”

Vásquez indicó que busca llegar al Congreso para garantizar la continuidad de las inversiones en el sector iniciadas durante su gestión. | Fuente: RPP

El exministro de Salud, César Vásquez, quien hoy postula como candidato al Senado por Alianza Para el Progreso (APP) con el número tres, señaló en Ampliación de Noticias de RPP que busca llegar al Congreso para garantizar la continuidad de las inversiones en el sector iniciadas durante su gestión.

“[¿Por qué quieres ser senador?] Simple, necesitamos dentro del rol fiscalizador y de representación, garantizar que las inversiones históricas en salud, que empezamos en mi gestión, no se detengan. Inversiones en construcción y equipamiento de hospitales en 19 regiones, la inversión histórica en la lucha contra el cáncer, más de 1 200 millones de soles. […] Vamos a defender su continuidad desde el Senado”, sostuvo.

Asimismo, Vásquez respondió los motivos por los que durante su gestión no se pudo concluir la construcción del Hospital Antonio Lorena del Cusco. Según explicó, un hospital de alta complejidad, como es el caso del nosocomio de la ciudad imperial, tarda al menos tres años en completarse solo en su fase de ejecución; es decir, demora más tiempo del que estuvo al frente del Minsa. Y es que, como se recuerda, el actual candidato al Senado estuvo en el cargo por dos años, desde junio del 2023 a octubre de 2025, mes en el que el Congreso vacó a la expresidenta Dina Boluarte.

“Un hospital empezando de cero no más, no se hace en dos años y medio, si es que el estudio de ProInversión, el perfil [y] expediente demoran, haciéndolo rápido, un promedio de año y medio, dos años […] sin demoras, pero normalmente aquí se demoran mucho más. La ejecución demora en un hospital de alta complejidad tres años como mínimo, entonces dos años y medio o un poco más que hemos estado, no alcanzaría”, aseveró.

En esa línea, el extitular del Minsa señaló que su gestión tenía programado entregar la obra en diciembre del año pasado; sin embargo, con el cambio de Gobierno, ello no se pudo llevar a cabo y este será concluido en junio de este 2026, según pudo conocer.

“Un hospital manoseado con tantos problemas legales como el hospital Lorena, que tenía 15 años paralizado con dos gobernadores presos, donde nadie quería meter la mano y nosotros tomamos el toro por las astas. [Fue] más difícil hacerlo porque primero hay que hacer toda una constatación, cómo lo encuentras, luego hacer un expediente de saldo de obra y luego la ejecución. Lo hicimos a través de la modalidad de gobierno a gobierno. Debería haberse terminado en diciembre, [era] una de las metas de nosotros. Estaba programado […] irnos entregándolo en diciembre, pero hubo el cambio de Gobierno y, lamentablemente, esto retrasa. Hoy ya está programado entregarse en junio”, explicó.

La digitalización en el sistema de salud peruano

En cuanto a la propuesta de un sistema de salud integrado; es decir que cualquier médico del SIS, EsSalud o clínicas privadas puedan acceder a la historia del paciente desde un mismo soporte, Vásquez indicó que su gestión dejó aprobados proyectos para la ejecución de centros de datos en Lima, La Libertad y Huancavelica en este 2026.

“Lo primero que había que hacer era digitalizar el sistema de salud porque hay que tener un sistema en software que se implemente en todo el sistema de salud público y privado, y para eso se necesita tener centrales de información o data centers. Nosotros dejamos ya los proyectos hechos para los tres data centers que necesita todo el país, uno de ellos con presupuesto y en pleno proceso de licitación. […] Están presupuestados para que se hagan este año, lo hemos dejado aprobado con presupuesto para este 2026 y debe hacerse el gran data center de Lima, La Libertad y Huancavelica. Se debe hacer porque ya están los expedientes y el presupuesto listo. Tendríamos ese primer gran paso para soñar con una digitalización del sistema de salud, para que uno tenga su historia clínica en cualquier establecimiento, solo con su DNI”, concluyó.