JEE inicia proceso sancionador contra Augusto Peñaloza, candidato al Senado por Avanza País

JEE resuelve iniciar procedimiento sancionador contra Augusto Peñaloza, candidato al Senado por Avanza País. | Fuente: JNE

¿Qué dice la norma?

La Ley de Organizaciones Políticas (LOP) establece que los candidatos están obligados a declarar todas las "sentencias firmes por incumplimiento de obligaciones laborales, contractuales, alimentarias o por violencia familiar". La omisión o falsedad de esta información puede dar lugar a sanciones administrativas, como la imposición de multas, además de enviar el caso al Ministerio Público a fin de iniciar los procesos correspondientes.

De acuerdo con la normativa electoral, la exclusión de un candidato solo procede cuando se comprueba que ha omitido en su hoja de vida información sobre sentencias condenatorias firmes por delitos dolosos. En esos casos, el retiro del candidato puede aplicarse hasta 30 días calendario antes de la elección.

En este caso, el JEE consideró que existen elementos suficientes para abrir el procedimiento sancionador, conforme al Reglamento de la Declaración Jurada de Hoja de Vida vigente para las Elecciones Generales 2026.



La resolución dispone correr traslado del informe de fiscalización al personero legal titular de Avanza País, Aldo Fabrizio Borrero Rojas, quien tendrá un plazo máximo de un día calendario para presentar los descargos correspondientes. Vencido ese plazo, el JEE evaluará el caso y emitirá un pronunciamiento.

El procedimiento sancionador se da en pleno desarrollo del proceso electoral, en el que los organismos del sistema electoral han reforzado la fiscalización de las hojas de vida como un mecanismo clave para garantizar el voto informado.