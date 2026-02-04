JEE inicia proceso sancionador contra Augusto Peñaloza, candidato al Senado por Avanza País

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 inició un procedimiento sancionador contra Augusto Peñaloza Llanos, conocido como "Tío Rockefeller" en las redes sociales y candidato al Senado nacional por Avanza País – Partido de Integración Social, tras detectar una presunta infracción en su Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV) durante el proceso de fiscalización electoral.
Según la Resolución N.° 00354-2026-JEE-LIC2/JNE, emitida el 27 de enero de 2026, el candidato consignó que no registraba sentencias firmes en el rubro correspondiente a procesos por "obligaciones laborales, contractuales, alimentarias o violencia familiar". Sin embargo, durante el proceso de fiscalización de la hoja de vida de los candidatos, el JEE verificó que sí existe una sentencia firme en su contra, vinculada a un proceso laboral donde se le demanda el pago de beneficios sociales.