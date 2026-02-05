País para Todos podría quedarse sin candidatos: Álvarez y otros postulantes amenazan con renunciar por escándalo de franja electoral

Escándalo en País para Todos. El candidato presidencial Carlos Álvarez amenazó con renunciar a su candidatura si su agrupación política no aclaraba la denuncia sobre un presunto direccionamiento irregular de recursos de la franja electoral al canal Nativa.

El portal La Encerrona reveló que varios partidos políticos, incluidos País Para Todos, han invertido más de S/ 600 000 en el medio de comunicación relacionado a Miguel del Castillo, uno de los fundadores del partido Primero la Gente, presuntamente con una comisión del 15 %.

Álvarez deslindó de la responsabilidad del manejo financiero del partido y exigió transparencia inmediata y una sanción contra aquellos que resulten responsables.

“Si no caen los culpables, el que va a dar un paso al costado voy a ser yo, por respeto a ustedes y a mi mensaje”, indicó.

A raíz del pronunciamiento de su candidato presidencial, la organización política descartó actos de irregularidad y enfatizó que la selección del canal se realizó bajo “criterios estrictamente estratégicos”.

El partido manifestó su disposición de desistir del uso de la franja en el medio Nativa para evitar sospechas infundadas, a la vez que calificó como difamatorias las versiones sobre el cobro de comisiones.

Más de 30 candidatos a diputados y senadores amenazan con renunciar si no se esclarece el caso

El candidato a diputado Martín Soto y otros 30 postulantes del partido también advirtieron que renunciarán si es que la organización no identifica ni separa a los responsables.

En Ampliación de Noticias, Soto, quien también es jefe del plan de Gobierno del citado partido, dijo que el comunicado de la agrupación fue oportuno; sin embargo, alegó que el pronunciamiento no da explicaciones oportunas.

“Creo que lo que Carlos Álvarez ha hecho, y la ciudadanía lo va a entender muy bien, es poner su candidatura a disposición, dar un paso al costado”, declaró.

Según dijo, el canal Nativa ha recibido hasta S/ 2 millones de parte de siete partidos políticos, entre los que mencionó a Primero la Gente, Salvemos al Perú, País para Todos, Partido Demócrata Federal, Partido de los Trabajadores y el Partido Patriótico del Perú.

“Hay [siete partidos] que le han dado más de 2 millones de soles a Nativa. Yo ni siquiera sabía que [existía]. Entre todos ellos son casi 2 millones y medio de soles para Nativa, que ni siquiera sabía que existía”, aseveró.

Así, cuestionó un presunto mal uso de los 80 millones de soles que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y distribuyó equitativamente a las 38 organizaciones políticas que participan en los comicios.

“Se han dado 80 millones a todos los partidos. Y lo que tú tienes son que 1 700 000 de soles ha recibido cada uno de los partidos. […] La finalidad puede ser buena, pero se hace con la plata de todos, no con la plata de los militantes. ¿Y qué ocurre? Hay poco control, no hay ninguna evidencia de que esto tenga un impacto positivo en la calidad de la democracia”, criticó.

Para el politólogo, existe un “problema” en el manejo de la franja electoral que continuará persistiendo si no se ejecuta una reforma política del sistema de partidos.

“El punto acá es que las autoridades de los partidos tienen que dar las explicaciones suficientes a la ciudadanía, explicar los criterios por los cuales tomaron estas decisiones, y sí, sancionar, si es que corresponde a quienes hayan tomado estas malas decisiones”, acotó.

Primero La Gente acusa a su fundador Miguel del Castillo de irregularidades en el uso de la franja electoral

Los dirigentes del partido político Primero la Gente denunciaron irregularidades en la distribución de los fondos de la franja electoral asignada a esta agrupación. Su candidata presidencial, Marisol Pérez Tello, ha responsabilizado de la situación a Miguel del Castillo Reyes, uno de los fundadores del partido.

En diálogo con El Poder en tus Manos de RPP, Pérez Tello confirmó que a la fecha Miguel del Castillo tiene suspendidos sus derechos como militante y dirigente.

La organización identificó que S/416 000 del dinero público asignado por la ONPE para la propaganda electoral de Primero La Gente, fueron direccionados por Miguel del Castillo, fundador del partido, a la empresa ABRA PRODUCCIONES SAC, razón social del canal Nativa Televisión, medio de comunicación de su propiedad y lo responsabilizan de haber tomado esta decisión de forma unilateral sin comunicarla a la dirigencia, calificando el hecho como una grave falta ética en un evidente conflicto de intereses.

La candidata informó que, enterados de estos hechos, tanto ella como los dos vicepresidentes de su plancha presidencial y el secretario general de comunicaciones, Miguel Villalba, informaron oportunamente la situación a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE, donde solicitan desistir de la difusión de su propaganda en la cuestionada empresa.