Elecciones Regionales y Municipales 2026 fueron convocadas: todo lo que debes saber sobre estos comicios

El 2026 no solo será importante por las Elecciones Generales que se realizarán en el Perú el próximo 12 de abril. Este año, también se llevarán a cabo las Elecciones Regionales y Municipales 2026, proceso en el que los peruanos elegirán a gobernadores y vicegobernadores, alcaldes provinciales y distritales, consejeros regionales y regidores. La convocatoria fue oficializada por el presidente José Jerí a través del Decreto Supremo Nº 001-2026-PCM, que indica que estos comicios se realizarán el 4 de octubre del 2026.

Hasta el cierre de este informe, un total de 150 organizaciones políticas, entre partidos y movimientos regionales, quedaron inscritas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para participar en estos comicios. Se trata del mayor número registrado en un proceso electoral, como detalló el presidente del JNE, Roberto Burneo.

"En este proceso electoral, en el que se proyecta la postulación de más de medio millón de candidatos para cubrir alrededor de 13 mil cargos, el JNE se encuentra plenamente preparado para conducirlo con transparencia, imparcialidad y eficiencia a fin de garantizar que los resultados sean el fiel reflejo de la voluntad popular", indicó.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, estimó que se presentarían más de medio millón de candidatos en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. | Fuente: JNE

¿Cuáles son las fechas clave de las Elecciones Regionales y Municipales?

Debido a la complejidad del proceso, es crucial que las organizaciones políticas conozcan con claridad el cronograma electoral, especialmente las autoridades en funciones que evalúan postular. Por ejemplo, los altos funcionarios como el presidente de la República, ministros, miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales, entre otros, que quieran postular a un cargo regional, pueden renunciar máximo hasta el martes 7 de abril. Si desean postular a un cargo municipal, la renuncia puede ser hasta el 16 de junio.

En el caso de los gobernadores y vicegobernadores que quieran postular como alcaldes, o viceversa, las renuncias deben ser máximo hasta el 6 de abril. Cabe precisar que en este proceso electoral no se aplica la reelección.

A continuación las fechas del cronograma electoral para las Elecciones Regionales y Municipales 2026:

7 DE ENERO:

Fecha límite para la convocatoria a Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026) que incluye las elecciones primarias.

Fecha límite para que las organizaciones políticas logren su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

Fecha límite para solicitar la inscripción de modificación de normativa interna de la organización política ante el ROP.

Fecha límite para afiliarse a una organización política y participar como candidato en las ERM2026, siempre que el ciudadano no cuente con afiliación política vigente al 8 de octubre de 2025.

Fecha límite para que las organizaciones políticas entreguen los padrones incrementales de afiliados.

15 DE ENERO:

Fecha límite para que la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (DNROP) entregue al Reniec los padrones incrementales de afiliados para su verificación.

17 DE ENERO:

Fecha límite para solicitar la inscripción de alianzas electorales ante la DNROP.

30 DE ENERO:

Fecha límite para que el RENIEC remita a la DNROP el resultado de la verificación de afiliados de los padrones incrementales.

16 DE FEBRERO:

Fecha límite para que las organizaciones políticas comuniquen a la ONPE la modalidad de sus elecciones primarias y el ámbito regional o municipal de participación de los delegados, y el número de delegados a elegir por cada circunscripción electoral.

Fecha límite para que las alianzas electorales logren su inscripción ante el ROP.

20 DE FEBRERO:

Fecha límite para que la DNROP remita al Reniec la información para la elaboración de los padrones de electores afiliados.

28 DE FEBRERO:

Fecha límite para que las organizaciones políticas presenten a la DNROP su relación de electores no afiliados.

9 DE MARZO:

Fecha límite para que la DNROP remita al RENIEC la información para la elaboración de los padrones de electores no afiliados.

27 DE MARZO:

Fecha límite para que el RENIEC remita al JNE los padrones de electores afiliados y no afiliados.

2 DE ABRIL:

Fecha máxima para presentar la solicitud de inscripción de candidatos [para las elecciones primarias] ante el órgano electoral de la organización política.

3 DE ABRIL:

Fecha límite para la aprobación del uso de los padrones de electores afiliados y no afiliados.

7 DE ABRIL:

El JNE entrega a la ONPE los padrones de electores afiliados y no afiliados aprobados para su uso.

Fecha límite de cierre del padrón electoral.

9 DE ABRIL:

Fecha límite para que las organizaciones políticas entreguen las candidaturas finales a la ONPE.

7 DE MAYO:

Fecha límite para la remisión del padrón electoral.

17 DE MAYO:

Día de las elecciones primarias ( modalidades A y B).

modalidades A y B). Día para que los afiliados elijan delegados.

21 DE MAYO:

La organización política entrega a la onpe la relación de los delegados.

24 DE MAYO:

Día de la elección de candidatos por parte de los delegados (modalidad C).

1 DE JUNIO:

Fecha máxima de proclamación de resultados de las Elecciones Primarias.

6 DE JUNIO:

Fecha límite de aprobación del padrón electoral definitivo.

16 DE JUNIO:

Fecha límite para la presentación de solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos.

Cierre del Registro de Organizaciones Políticas.

26 DE JULIO:

Sorteo de miembros de mesa.

5 DE AGOSTO:

Fecha límite para la publicación de fórmulas y listas de candidatos admitidos.

Fecha límite para renuncias de candidatos y retiro de listas.

20 DE AGOSTO:

Fecha límite para que los Jurados Electorales Especiales (JEE) resuelvan, en primera instancia, tachas y exclusiones.

4 DE SETIEMBRE:

Fecha límite para resolver apelaciones sobre tachas y exclusiones.

5 DE SETIEMBRE:

Fecha límite para que las candidaturas queden inscritas.

3 DE OCTUBRE:

Fecha límite para exclusión por situación jurídica de candidato.

4 DE OCTUBRE:

Día de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Una elección igual de relevante que las presidenciales

Cada 20 años coinciden dos procesos electorales en el Perú: las Elecciones Generales y las Elecciones Regionales y Municipales. En ese contexto, el politólogo puneño Paulo Vilca, resalta que estas elecciones subnacionales también tienen relevancia, sobre todo para los electores en regiones.

"Para los ciudadanos que viven en regiones, estas elecciones son, tal vez, más importantes que las nacionales, que las congresales. No es una elección secundaria, probablemente desde Lima se vea así, pero no es así como se ve desde las regiones. Si bien, los temas que se plantean no son ideológicos como el cambio de Constitución o pena de muerte, se plantean asuntos más vinculados a problemáticas locales, eso hace que la manera en la que se desarrollen las elecciones se distinga de las nacionales", sostiene Vilca.

En ese contexto, el politólogo advirtió que el voto informado exige ir más allá de las propuestas de campaña: "Los ciudadanos no solo debemos informarnos bien, sino que esa información tiene que estar muy vinculada a la trayectoria de las personas, dónde ha trabajado, de dónde obtiene los recursos para la campaña, y saber de quiénes se rodea. Los políticos no ganan solos, ganan con grupos que los apoyan... por eso es importante prestar atención a esos grupos. A nivel local hay posibilidad de que los ciudadanos consigan esa información para tomar una buena decisión", agregó.

Ciudanos de Junín y Arequipa comentan sus expectativas frente a las Elecciones Regionales y Municipales 2026. | Fuente: RPP

Electores esperan nuevas propuestas y nuevos candidatos

¿Qué expectativas tienen los peruanos sobre estos comicios? RPP consultó a ciudadanos en Arequipa y Junín sobre lo que esperaban de sus candidatos. Desde Arequipa, Marol García, de 30 años, señaló la necesidad de contar con nuevas opciones de candidatos. "Mi expectativa sería de que haya nuevos candidatos, pero jóvenes. O sea, no los mismos o los repetitivos, sino que sean alternativas nuevas".

Nayeli Ojeda, también desde la ciudad blanca, coincidió en la renovación de cuadros. "Espero que haya nuevos candidatos y que ofrezcan propuestas nuevas, innovadoras y, sobre todo, que las cumplan al momento de desarrollar su gobierno", mencionó.

Desde Junín, Raúl Cárdenas sostuvo que quisiera "que gane gente honesta, honrada, con capacidad y que tenga conocimiento sobre cómo gobernar una provincia o un departamento".

El desafío para las organizaciones políticas no será solo cumplir el cronograma de las Elecciones Regionales y Municipales, sino presentar candidatos idóneos y con propuestas claras para ofrecer liderazgos que respondan a las demandas reales de las regiones en el Perú.