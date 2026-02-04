CPI: el universo de votantes indecisos será clave para definir al próximo presidente del Perú

El gerente general de CPI, Omar Castro, se refirió este miércoles a la reciente encuesta – realizada por su encuestadora y presentada en RPP – que muestra las intenciones de voto para las Elecciones Presidenciales de 2026, que se realizarán el próximo 12 de abril.

El sondeo sitúa en primer lugar al líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, con un 14.6 % de las preferencias; seguido de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Mario Vizcarra (Perú Primero) con un 6.6 % y un 4.7 %, respectivamente.

Otros candidatos que siguen le siguen son César Acuña, de Alianza para el Progreso, con 3.9 %; Alfonso López Chau, de Ahora Nación, con 3.7 %; y Carlos Álvarez, de País para Todos, con 3.6 %.

Los votantes indecisos serán claves

En ese sentido, Castro aseveró que el universo de votantes indecisos – que es del 29. 0 %, según el sondeo de CPI – será una pieza clave que terminará de definir al presidente para el próximo quinquenio.

“Ese [casi] 30 % que finalmente va a terminar decidiendo por uno de los que está postulando. Correcto, es correcto, eso es esto va a ocurrir. Esta es una foto, como siempre se dice, las encuestas son fotos del momento y Tengo que decirlo. ¿No se dice que en el 2021 nadie vio venir a Pedro Castillo?”, declaró en Ampliación de Noticias.

Castro recordó que, en febrero de 2021, la cifra de indecisos era del 31.3 % y que un sector de esos votantes optó por el expresidente Pedro Castillo, quien en ese momento postuló de la mano de Perú Libre.

“Pedro Castillo estaba ahí, en febrero del 2021; los indecisos era 31.3% y lo que pasa es que la candidatura o el perfil del candidato de la gente está ahí, pero no se puede tener quizás todavía nombre y apellido, en ese momento no tenía ni el sombrero”, acotó.

El gerente general de CPI indicó que, a tres meses de los comicios, los electores siguen esperando encontrar al candidato que “haga click con ello”

“[Un candidato que] de alguna manera tenga esas banderas de lucha de contra la injusticia, contra el sistema, probablemente que no necesariamente tenga que ser un candidato de izquierda, pero que pueda ser totalmente representativo de los deseos de esta de estos indecisos que son el 30 %”, alegó.

“[Aún] no hay un nombre fijo de un candidato que pueda aparecer, que después le dicen el outsider, el que nadie vio venir No tiene un nombre hoy todavía, pero sí tiene un perfil”, agregó.