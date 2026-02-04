Encuesta CPI: ¿Quiénes son los candidatos con más intención de voto para la alcaldía de Lima?

Según el último estudio de CPI presentado por RPP, la cifra de indecisos respecto a un candidato para el municipio de Lima Metropolitana aún se mantiene elevada. Un 24.8% dijo que todavía no tiene definido su voto y un 10.4% manifestó que votaría en blanco o viciado.

A nueve meses de las elecciones regionales y municipales, el actual alcalde Renzo Reggiardo, de Renovación Popular, encabeza la intención de voto con un 21% de respaldo ciudadano para el gobierno municipal de Lima Metropolitana, según la última encuesta de la consultora CPI, presentada en exclusiva en RPP.

Detrás de Reggiardo se ubican figuras con experiencia en la gestión pública. Carlos Bruce, representando a Somos Perú, ocupa el segundo lugar con un 15.6%, mientras que Francis Allison, de Avanza País, alcanza el 12.6% de las preferencias.

Más relegados en el listado aparecen Richard Acuña de Alianza para el Progreso con un 5.5%, seguido por Néstor de La Rosa de Podemos Perú y Alberto Tejada de Acción Popular, ambos con un 3.4%.



La lista de aspirantes evaluados por CPI la completan Sofia Franco, de Fe en el Perú, con un 2.1% y Franco Vidal con un 1.3%.

Es importante destacar que un sector considerable de la población aún no se decanta por ninguna de las opciones actuales. Un 24.8% dijo que todavía no tiene definido su voto para la alcaldía provincial de Lima, mientras que un 10.4% de los encuestados manifestó que votaría en blanco, viciado o simplemente no iría a votar.



Evolución y tendencias de las preferencias electorales



El estudio de CPI permite observar un crecimiento sostenido en el respaldo de los principales candidatos durante los últimos meses.

En noviembre de 2025, Renzo Reggiardo registraba un 18.7%, cifra que ascendió al 20.8% en la primera quincena de enero de 2026 antes de llegar a su actual 21%.

Un comportamiento similar se observa en Francis Allison, quien pasó de un 9.1% en noviembre a un 12.6% en la medición actual.



Por el contrario, Carlos Bruce ha mostrado ligeras fluctuaciones en su respaldo, situándose en un 16.3% a finales del año pasado, subiendo a 17.1% a inicios de enero y ajustándose finalmente al 15.6% en el último sondeo.

Otros candidatos, como Alberto Tejada, han experimentado descensos, pasando del 5.5% en noviembre al 3.4% actual.



Ficha técnica

La muestra estadística del estudio es un total de 1 200 personas pertenecientes a la población urbana del país, hombres y mujeres de 18 a 70 años. La técnica aplicada fue la de encuesta presencial en los hogares muestreados aplicada entre el 29 de enero al 2 de febrero del presente año. Su nivel de confianza es de 95.5 % y su margen de error es de +/- 2.8 %.