Crisis en Acción Popular: Cinthia Pajuelo anunció que pedirá garantías para su vida

La expresidenta del Comité Electoral Nacional de Acción Popular, Cinthia Pajuelo, acusó al presidente del partido, Julio Chávez, de intentar “mancillar su imagen” y lo calificó como una persona “muy vengativa”.

La expresidenta del Comité Electoral Nacional de Acción Popular, Cinthia Pajuelo, advirtió que responsabilizará al actual presidente del partido, Julio Chávez, de cualquier atentado que pudiera sufrir.

“Yo lo voy a responsabilizar a él si a mí me pasa algo”, afirmó en una entrevista con RPP.

Pajuelo denunció que ha recibido amenazas por parte de Chávez Chiong, las cuales estarían relacionadas tanto con su puesto de trabajo en el Congreso como con su vida personal.

En ese sentido, expresó su preocupación por su seguridad y señaló que teme que pueda ocurrirle algo en un plazo de entre dos y seis meses, basándose en información que le habrían proporcionado personas cercanas al presidente del partido.

Asimismo, explicó que durante el plenario nacional realizado este jueves en el Cercado de Lima fue vacado todo el Comité Electoral Nacional. “No como él dice que me ha vacado a mí, porque eso es falso”, sostuvo.

Ante este escenario, Pajuelo anunció que tomará medidas para protegerse. “Voy a poner mis garantías para poder defender mi vida, porque soy una madre de familia”, declaró.

La Fiscalía ha iniciado una investigación preliminar contra Cinthia Pajuelo por la presunta comisión de los delitos de falsificación de documentos y falsedad ideológica, tras denuncias sobre un presunto fraude en las elecciones primarias de ese partido político, celebradas el domingo 7 de diciembre.