Presidente de Acción Popular: “No se va a autorizar a ningún militante a postular por otro partido político” en las elecciones de 2026

El un plenario realizado este sábado, Acción Popular acordó que no se autorizará a ningún militante postular por otro partido político en las elecciones generales, que se llevarán a cabo el próximo 12 de abril de 2026. Así lo informó Julio Chávez, presidente del partido, en entrevista exclusiva con La Rotativa del Aire, de RPP.

“El partido no va a autorizar a ningún militante a participar, a postular por otro partido político. El partido va a curarse internamente, va a armarse y va a prepararse para participar con sus cuadros en las elecciones regionales y municipales de octubre del próximo año. Y el plenario ha decidido que no se le va a autorizar a ningún militante a postular por otro partido político. Yo como presidente no voy a dar ya ninguna autorización para ningún militante nuestro”, señaló.

Asimismo, Chávez precisó que está decisión fue “casi unánime” y anunció que Acción Popular ingresará en un “proceso de renovación interna”, luego de que el partido se viera involucrado en un presunto fraude en las elecciones primarias para los comicios generales.

“Vamos a renovar todos nuestros cuadros dirigenciales a nivel nacional y para eso se va a elegir un nuevo comité nacional electoral. Lo que estamos pensando ahora es en curarnos internamente para prepararnos para las elecciones regionales y municipales en la que sí vamos a participar”, aseveró.

Alfredo Barnechea fue vacado como jefe del plan de gobierno

Asimismo, Julio Chávez también informó que el plenario decidió vacar a Alfredo Barnechea de su cargo como presidente del plan de gobierno. Según informó, el excandidato presidencial no se presentó a brindar su informe en la sesión de hoy en la sede del partido, ubicada en el Cercado de Lima.

“Él ha sido hoy día vacado por el plenario, porque el plenario nacional -ha pedido mío- hace año y medio lo designó como presidente del Consejo de Plan de Gobierno, dándole el único encargo de elaborar el plan de Gobierno de Acción Popular, cosa que nunca se hizo. Hoy día se citó para que diera el informe y él simplemente no se presentó. No solamente no le ha dado cara al partido, sino además no se ha presentado para dar su informe sobre sobre el Plan de Gobierno, por eso es que el plenario ha entendido esto como una falta de respeto y ha procedido a su vacancia que es retirarlo del cargo, es una sanción interna”, informó.