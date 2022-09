Cuatro campañas en cinco años: ¿Cómo llega Podemos Perú a las Elecciones Regionales y Municipales 2022?

El partido fundado por José Luna Gálvez, deposita sus esperanzas en Daniel Urresti en Lima. | Fuente: Facebook

En su corta vida, Podemos Perú ya realizó tres campañas electorales su participación en las Elecciones Regionales y Municipales 2022 sería la cuarta. Fundado a fines de 2017, el partido de José Luna Gálvez nació con pretensiones de tener una actividad permanente en los comicios nacionales.

Para ese entonces, Luna Gálvez, dueño del centro educativo Telesup (ahora universidad no licenciada por la Sunedu), no era un advenedizo en política. Había sido congresista entre 2001 y 2016, año en que renuncia a Solidaridad Nacional. Apenas inscrito, Podemos Perú afronta su primera experiencia: las Elecciones Regionales y Municipales 2018. En esa oportunidad, consigue que su candidato a la alcaldía de Lima, Daniel Urresti, quede segundo, por detrás de Jorge Muñoz (candidato de Acción Popular). A su vez, obtiene el Gobierno Regional de Lambayeque con Anselmo Lozano.

Daniel Urresti se convertiría en el rostro del partido en los siguientes procesos. La organización política tuvo un buen desempeño en las Elecciones Congresales Extraordinarias del 2020. Obtuvo una bancada de 11 miembros y Daniel Urresti se convirtió en el congresista más votado a nivel nacional. Con ese envión, Podemos Perú tentó la presidencia en 2021 con el propio Urresti, en 2021. El exministro del Interior, sin embargo, registró solo el 5,6% de los votos y la representación que el partido obtuvo en el Congreso se redujo a una bancada con cinco escaños.

Las Elecciones Regionales y Municipales 2022 constituyen la cuarta prueba para la 'alianza' entre Daniel Urresti y Podemos Perú. “Está en juego el crecimiento del partido. La nueva apuesta por Urresti, no sólo tiene que ver con Lima, sino por el impacto a nivel nacional. Un triunfo en la capital sería un espaldarazo para las aspiraciones de Podemos en el futuro”, señala el analista político Oscar Díaz.

El partido redobla su apuesta en la capital, incluyendo a José Luna Morales, hijo del fundador y ex congresista entre el 2020 y 2021, como teniente alcalde en la lista. Estos comicios podrían significar una bisagra en la alianza. “Si Urresti no llega a ser alcalde, no veo cómo se pueda sostener esta sociedad política con Podemos. Ya no habría por qué más candidatear, ya lo hizo a la presidencia, al Congreso. Aquí se están jugando el todo por el todo”, expresa Díaz.

Presencia en Lima y regiones

Para este proceso, Podemos Perú logró inscribir listas en 41 de los 43 distritos de la capital. Sólo Chaclacayo y Santa María del Mar no tienen candidatos. Asimismo, presenta postulantes a gobernadores en ocho regiones del país: Callao, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Tacna y Ucayali.

Para la politóloga Katherine Zegarra, muchas veces en Podemos Perú se establece una relación funcional con los candidatos. El partido logra una importante presencia en la contienda, no gracias a cuadros fuertes, sino a la captación de personajes populares, con arrastre. El propio caso de Daniel Urresti entra en esa formulación.

“Es un partido con características particulares. Al no tener una ideología clara, tiene a personas que no son militantes férreos a este partido y esto hace que haya mucha fragmentación, por ejemplo, eso se ve en el grupo legislativo”, señala.

Daniel Urresti es candidato a Lima en las Elecciones Regionales y Municipales 2022. | Fuente: Andina

La docente en Ciencia Política en la PUCP, Paula Távara, coincide en el diagnóstico. “En nuestro país las candidaturas se han centrado en fichajes, más que en liderazgos que se construyen desde adentro”, sostiene.

Esta situación conlleva riesgos de fragmentación. Buscamos conversar con Carlos Anderson, congresista que renunció a la bancada de Podemos Perú en marzo de este año. Anderson fue un actor clave de Podemos Perú en la campaña presidencial en 2021, ya que fue el jefe del plan de gobierno. El parlamentario se excusó de declarar, argumentando su alejamiento del partido y que prefería no hablar de estos comicios electorales.

La influencia del líder

Durante los meses de campaña, el fundador y actual congresista José Luna Gálvez, concentró sus acciones en la labor parlamentaria. Buscó sostener una bancada (el mínimo establecido por las reglas del Congreso es de cinco miembros) y para este nuevo año legislativo logró ser elegido presidente de la importante comisión de Presupuesto. Esta designación no estuvo exenta de cuestionamientos.

Sobre Luna Gálvez pesan cargos por corrupción. El Ministerio Público lo investiga por cohecho activo y organización criminal, por sus presuntos vínculos con el extinto Consejo Nacional de la Magistratura. La cabeza de Podemos Perú también es investigado por el presunto delito de lavado de activos. La fiscalía lo acusa de recibir dinero ilícito de empresas brasileñas para financiar la campaña del exalcalde Luis Castañeda Lossio, esto cuando pertenecía a Solidaridad Nacional.

Su escaso involucramiento en los comicios podría entenderse como una estrategia para no ensombrecer a sus candidatos. La politóloga Paula Távara refiere que necesariamente no existe una asociación directa entre las imputaciones que se hacen a Luna y la imagen del partido.

“Si bien la figura de Luna Gálvez podría ser perjudicial para su partido, no alcanza a ser decisiva. Ha mantenido perfil bajo en estas elecciones. Además, los candidatos que tiene en distintos distritos tienen sus propios pesos políticos, propios liderazgos y caudales electorales”, sostiene la especialista.

Aunque las expectativas de Podemos Perú están puestas en lo que pueda hacer en Lima, para la politóloga Katherine Zegarra, en estas elecciones hay un objetivo básico: “la preocupación siempre es mantener la inscripción como partido político”, puntualiza.

Para este informe, RPP Noticias buscó comunicarse con un vocero oficial del partido, para dialogar sobre las expectativas en este proceso, pero hasta el cierre de esta nota, desde la prensa de la organización no obtuvimos una respuesta satisfactoria.

Así llega Podemos Perú en estos comicios. Conozca más detalles de sus candidatos y sus antecedentes en la página web votoinformado.jne.gob.pe.