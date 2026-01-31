"Denunciaremos a los responsables que vienen difamando a Rafael López Aliaga": Renovación Popular niega irregularidades en adjudicación de la Vía Expresa Norte

Renovación Popular exigió al Jurado Nacional de Elecciones que garantice un proceso electoral limpio y que "tome cartas en el asunto ante los ataques sistémicos de Podemos", agrupación que denunció presuntas irregularidades en la buena pro para la ejecución de la obra.

El partido político Renovación Popular afirmó que la empresa ganadora de la ejecución de la Vía Expresa Norte fue seleccionada por la OIM de Naciones Unidas, "mediante un convenio que garantizó la transparencia y cero corrupción".



En un breve comunicado, la agrupación conservadora dijo que "es falso que la megaobra sea una concesión".

"El proyecto se ejecuta bajo la modalidad Concurso Oferta que permite acelerar plazos. La obra vial ha superado por lejos el 8 % de avance", indicó.



Renovación Popular anunció que denunciará a los responsables que vienen "difamando" a Rafael López Aliaga, candidato presidencial de dicha organización política.



"Exigimos al JNE (Jurado Nacional de Elecciones) que garantice un proceso electoral limpio y que tome cartas en el asunto ante los ataques sistémicos de Podemos, cuyo candidato (en referencia a José Luna Gálvez) es acusado por la Fiscalía como el cabecilla de la organización criminal Gangsters de la política con un pedido de más de 22 años de prisión", añadió.



La denuncia de Podemos Perú

Recientemente, el partido Podemos Perú, a través de los regidores Luis Gallardo y José Luis Luna, ha presentado una denuncia formal contra el exalcalde Rafael López Aliaga por presuntas irregularidades en la adjudicación de la obra Vía Expresa Norte.



La acusación se centra en que el proyecto fue entregado en febrero de 2025 al consorcio integrado por la empresa china Gezhouba Group Company. Los denunciantes señalan que existen evidencias de una falta de transparencia y un posible beneficio económico indebido para el consorcio, dado que el contrato se firmó por más de 277 millones de soles, lo que representa un incremento de 14 millones de soles respecto al presupuesto referencial original.



Además del sobrecosto detectado, se cuestiona que la administración municipal realizó recortes injustificados en el alcance del proyecto, eliminando estaciones de pasajeros en cruces críticos de la avenida Universitaria, como Naranjal, Izaguirre y Tomás Valle, sin que esto redujera el costo total de la obra.



A la fecha, la construcción solo registra un ocho por ciento de avance físico, a pesar de que su entrega está programada para junio de 2026.



Cabe indicar que Gezhouba Group Company ha estado implicado en varios casos de presunta corrupción, incluyendo su vinculación al caso "Los intocables de la corrupción".