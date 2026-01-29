Patricia Chirinos continúa en contienda electoral y Luis Aragón quedó excluido, según resolución del JNE

El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitió un adelanto de fallo sobre las apelaciones presentadas por las agrupaciones políticas Renovación Popular y Avanza País, determinando el futuro electoral de los actuales congresistas Patricia Chirinos y Luis Aragón.

Tras una audiencia pública donde se evaluaron expedientes vinculados a la improcedencia de candidaturas, la máxima autoridad electoral decidió que Chirinos permanezca en la carrera hacia el Senado, mientras que Aragón ha quedado oficialmente fuera de la contienda de 2026.



La situación de Luis Aragón y el rechazo de su apelación



En el caso de Luis Ángel Aragón Carreño, quien pretendía postular a la Cámara de Diputados por la región de Cusco con el partido Avanza País, el pleno del JNE declaró infundado el recurso de apelación.

Esta decisión ratifica lo resuelto inicialmente por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Cusco, que había invalidado su candidatura debido a que el legislador mantiene su afiliación a Acción Popular.

Según el órgano electoral, la autorización presentada por el parlamentario para participar con una organización distinta carecía de la validez legal necesaria para proceder con su inscripción.



Durante el sustento de la defensa, el abogado Johan Ramírez Chavarry argumentó que la exclusión se debió a un error material que debía ser subsanable, enfatizando que no se debería vulnerar el derecho a la participación política por dicha omisión.

Asimismo, el letrado intentó establecer un precedente al mencionar que otros militantes de su partido original sí habían sido admitidos en otras jurisdicciones.

Sin embargo, estos argumentos no fueron suficientes para el tribunal, que confirmó su salida definitiva del proceso electoral.



Patricia Chirinos y su continuidad en la carrera electoral



Por el contrario, la situación jurídica de Patricia Chirinos dio un giro favorable tras la audiencia ante el JNE. El organismo electoral declaró fundada la apelación de su partido, Renovación Popular, lo que le permite continuar con su postulación al Senado por la región Callao.

Anteriormente, su inscripción había sido rechazada por el Jurado Electoral Especial del Callao, que alegó supuestas vulneraciones a las normas de democracia interna y el incumplimiento de los plazos para subsanar observaciones en la lista legislativa.



La controversia inicial se centraba en que el JEE del Callao consideraba que la agrupación no presentó una lista completa de candidatos elegidos bajo mecanismos legales, señalando que la parlamentaria fue seleccionada mediante designación directa mientras que otros candidatos pasaron por elecciones primarias.

Ante esto, el abogado Virgilio Hurtado defendió la legalidad del proceso interno asegurando que el partido cumplió con presentar las candidaturas exigidas y que estaba habilitado por ley para aplicar dicho mecanismo de designación.

Con esta resolución del JNE, la candidatura de Chirinos queda habilitada, superando las objeciones sobre la validez de su elección interna y los tiempos procesales de la agrupación.