Libertad Popular denuncia "deficiencias" en portal de la ONPE que impedirían cumplir con la franja electoral

El partido Libertad Popular denunció "deficiencias" en el sistema del portal Claridad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), las cuales -según indicó- estarían impidiendo cumplir con la “configuración” de la publicidad correspondiente a la franja electoral de cara a las elecciones generales 2026.

Mediante un comunicado, la agrupación política detalló que estos errores en la plataforma “impiden la configuración de la publicidad” aprobada a los espacios contratados en los medios de comunicación, tanto en radio y televisión como en medios digitales.

“Libertad Popular condena este hecho que pone en riesgo la transparencia para competir en igualdad de condiciones en el proceso electoral”, indica el documento.

Asimismo, informó que su personal reportó con anticipación estos fallos en la ONPE, situación que -según precisó- ha sido reconocida por el propio ente electoral.

Finalmente, exhortaron a la ONPE a que se pronuncien sobre lo ocurrido, teniendo en cuenta que el plazo otorgado para cumplir con este hito vence a la medianoche de hoy.

“Esperamos una pronta y satisfactoria respuesta de la ONPE que no perjudique el trabajo realizado por Libertad Popular”, concluyó.