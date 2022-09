El fútbol y la política vuelven a jugarse un partido en las Elecciones Regionales y Municipales 2022

George Forsyth (ex futbolista), Víctor Hugo Rivera (ex árbitro) y Joaquín Ramírez (ex presidente de UTC) son algunos personajes con pasado futbolístico que buscan triunfar en las urnas en octubre. | Fuente: Facebook

En 2006, a sus 44 años, y con dos títulos internacionales de clubes a cuestas, Freddy Ternero decidió dejar una promisoria carrera de entrenador para sumergirse en la política. En su momento a muchos sorprendió el inesperado vuelco. Pero, quien fuera el cerebro del Cienciano campeón, ya tenía decidido armar un equipo para acceder a la alcaldía de San Martín de Porres.

No fue el primero ni el último de una (cada vez más) larga lista de personalidades en el Perú que realizan el tránsito del césped hacia la arena política. Sus casos son claros ejemplos de que el fútbol tiene repercusiones que exceden el espectáculo y el entretenimiento.

Mucho antes, Antonio Maquilón, capitán de la selección en la Copa del Mundo 1930, fue electo burgomaestre de San Martín de Porres en 1950. Unos años después, en 1970, el exarquero Luis Suárez se convirtió en el primer alcalde de San Juan de Lurigancho. A inicios de este siglo, el exvolante aliancista Paulo Hinostroza, el ‘Churre’, se convirtió en la máxima autoridad de San Juan de Miraflores. Mientras que, durante la década pasada, Roberto 'El Chorri' Palacios ejerció labores de regidor en su querido Chorrillos. Otro hombre de fútbol, el exárbitro Alberto Tejada está cerrando ahora mismo su tercer periodo como alcalde de San Borja.

Para Pedro Ortiz Bisso, periodista trajinado en la cobertura deportiva y política, la exposición que brinda el fútbol, muchas veces, habilita el paso al terreno político. “El deporte, por la popularidad, la manera tan fácil de abrirte puertas... permite si quieres lanzarte a la política, tener un nivel de presencia en diversos ambientes que no tiene una persona común y corriente”, expresa.

Las Elecciones Regionales y Municipales 2022 no son la excepción en esta historia. Repasamos algunos de los nombres ligados al balompié que buscan sumarse a esta nómina y convertirse en nuevas autoridades locales.

Entran a la cancha

Con unos años ya en estas lides, George Forsyth protagoniza un nuevo proceso electoral. En 2018 fue elegido alcalde de La Victoria. Atraído por el envión mediático de su gestión tentó suerte en las Elecciones 2021 sin éxito. El sillón municipal de Lima es el próximo objetivo del exarquero de Alianza Lima, quien hoy viste la camiseta de Somos Perú.

Un caso particular, por otro lado, es el del futbolista en actividad Miguel Rebolledo, quien disputó, hasta hace pocas semanas, la etapa Departamental de la Copa Perú. El jugador del equipo piurano Nueva Juventud de Laynas busca convertirse en regidor distrital de Buenos Aires (provincia de Morropón). En esta competencia también va con el escudo de Somos Perú. “La propuesta para postular de regidor nació a través del fútbol y se suma a que soy una persona humilde”, mencionó al diario “El Popular”.

La filósofa y docente de la Universidad Ruiz de Montoya, Soledad Escalante, considera que un futbolista tiene cualidades ligadas al pundonor y el esfuerzo que pueden dar réditos en una contienda electoral. “El liderazgo que tiene un deportista, un futbolista, es fundamental, porque es un liderazgo positivo. El trabajo en equipo es muy importante y es una cualidad que se aprecia muchísimo y se requiere mucho en política”, reflexiona.

Los de negro también postulan

Además de futbolistas, también en estos comicios participarán exárbitros que tratan de seguir la huella de su par Alberto Tejada. En Arequipa, el exjuez FIFA Víctor Hugo Rivera va como candidato a la Municipalidad Provincial de Arequipa por el movimiento Juntos por el desarrollo de Arequipa. Mientras que su colega David Morales, quien también fuera réferi internacional, busca convertirse en alcalde de Villa María del Triunfo con Somos Perú.

El historiador y periodista Jaime Pulgar Vidal sostiene que la crisis de representación en los partidos políticos tradicionales facilita una mayor atención a propuestas que provengan de otros campos. “Vivimos en lo que Vargas Llosa llamaría la civilización del espectáculo. Donde lo más importante ya no son las cuestiones racionales sino las emocionales, en cómo nos percibimos, en qué hemos destacado previamente... y que no sea algo necesariamente racional, sino sea algo más bien pasional. ¿Y qué es más pasional que el fútbol?”, comenta el autor del libro “Fútbol, Política y Nación”.

De dirigentes a candidatos

Un capítulo aparte en esta revisión merecen aquellos actores que, si bien no están dentro del rectángulo verde, toman las decisiones en el mundo de la pelota. No son pocos los casos de dirigentes deportivos que devinieron en autoridades y representantes políticos.

Oscar Medelius y Kurt Woll (Sport Boys), Juvenal Silva (Cienciano), Rofilio Neyra (Inti Gas), César Acuña (Universidad César Vallejo), Dante Mandriotti (Academia Cantolao), Alfredo González (Universitario de Deportes) son algunos nombres de directivos que ostentaron cargos de alcaldes, gobernadores y congresistas.

Para Pulgar Vidal, ante el poco crédito en los partidos políticos, un club de fútbol permite una llegada más cercana a los hinchas, potenciales electores. “Muchas veces lo único que el ciudadano de la sociedad civil siente que lo representa, donde ha construido una identidad, es su equipo de fútbol”, argumenta.

En estos comicios encontramos, además, al ex congresista Joaquín Ramírez, quien fuera presidente de UTC y Carlos Mannucci, aspirando volver a la política como alcalde de Cajamarca con el movimiento Cajamarca Siempre Verde. En Cusco, el ex mandamás de Cienciano, Edy Cuéllar busca acceder al cargo de gobernador regional con la agrupación Inka Pachakuteq. Mientras que el ex directivo del Sport Boys, Miguel Monteverde, tratará de llegar a dirigir la Región Callao con el movimiento Por Ti Callao.

La relación entre hinchas y directivos puede fácilmente devenir en intercambios de favores, sostiene Pulgar Vidal. “Cuando ese directivo quiera saltar a la política, el elector piensa: ‘como tú hiciste algo bien por mí, clasificaste a mi equipo a la Copa Sudamericana, ahora yo te devolveré el favor votando por ti’. Es la forma que en el futbol se establecen estas relaciones clientelistas a falta de partidos políticos”, puntualiza.

No todos lo que navegaron entre estas dos aguas tuvieron un buen andar. Los especialistas advierten que el éxito en un campo (deporte) no asegura una buena performance en el otro (política). Los que salgan elegidos el próximo 2 de octubre tendrán el reto de demostrar en sus gestiones que la pelota no se mancha.