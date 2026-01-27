Elecciones 2026: 36 candidatos a la presidencia y un electorado frente a una decisión sin precedentes

Especialistas advierten que la abundancia de postulantes y propuestas obliga al elector a usar nuevas herramientas para tomar decisiones informadas, mientras la ciudadanía exige claridad, responsabilidad y respuestas frente a los principales problemas del país.

César Chumpitaz es trabajador, padre de familia y encuentra en los suyos el impulso diario para salir adelante. Tiene 36 años y su edad coincide con la cifra de candidatos que se disputarán la presidencia peruana en las Elecciones Generales 2026 del próximo 12 de abril.

Al saber este dato, sonríe con una mezcla de sorpresa e incredulidad, pero la ligera sonrisa desaparece cuando la conversación gira hacia lo que espera de esa extensa oferta política. “Espero que atiendan la problemática del país porque hay mucha delincuencia, inseguridad. Que se comprometan [a combatirla] y no vean sólo su interés político. Tengo una niña de siete años y por ella busco seguir en Perú, pero con toda esta inseguridad a veces uno piensa en dejar el país, irse al extranjero. Pero quiero seguir aquí haciendo patria”, comentó.

César habla desde la preocupación cotidiana de millones de peruanos. Los 36 candidatos presidenciales que han quedado oficialmente inscritos tras superar el periodo de tachas, deberán responder ante esta y otras necesidades ciudadanas si desean alcanzar su pase a Palacio de Gobierno.

La campaña ya empezó

La campaña ya está en marcha y el país entra oficialmente en modo electoral. Los candidatos están exponiendo sus propuestas en mítines, atienden entrevistas y los videos en Tik Tok improvisando bailes se ven con más frecuencia.

Recordemos que, además de las fórmulas presidenciales, los electores deberán revisar a los 1811 candidatos al senado, a la cámara de diputados y a los representantes al Parlamento Andino que se inscribieron ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Nunca antes el elector tuvo tanto que analizar, comparar y decidir.

Con este panorama, Urpi Torrado, CEO de Datum Internacional, brindó algunas recomendaciones para no fracasar en el intento de emitir un voto informado.

"El problema de la oferta electoral actual es que es muchísima información para los electores. Eso implica 36 búsquedas de trayectorias, de hojas de vida, planes de gobierno, es muchísima información. Los electores tendrán que utilizar herramientas que los ayuden a entender toda esa información, a sistematizarla para poder tomar una decisión informada, herramientas como páginas web, aplicativos o incluso inteligencia artificial, pueden ser herramientas que ayuden en este proceso"

Torrado agrega que establecer filtros para contar con datos comprobados se vuelve necesario porque a mayor información, aparece también mayor desinformación.

Y desde otro punto de la capital, Rosila Cabanillas que es madre de familia y emprendedora, dijo que le interesa escuchar propuestas en salud, transporte y educación.

“Si no tenemos educación, no podemos tener crecimiento en lo económico, ni en salud, ni en empleo. El conocimiento nos da seguridad, nos da la oportunidad de avanzar”, opinó.

Respecto al comportamiento de los candidatos, el politólogo Paulo Vilca, señaló que la mejor demostración de responsabilidad con el electorado, es ofrecer transparencia.

“En cualquier proceso electoral siempre se debe ser muy transparente, muy claros sobre el tipo de gobierno, el tipo de relación que esperan tener con la ciudadanía en caso sean elegidos. Me parece que en un escenario de tanta fragmentación, los candidatos deben ser muy responsables en responder por los cuestionamientos que saldrán. Evadirlos o ignorarlos, le haría poco favor a una ciudadanía que tendrá tanta oferta política”, sostuvo.

El experto señala que, además de conocer a los candidatos, será importante saber el entorno de los mismos ya que “nadie gana una campaña solo".

Los candidatos presidenciales y sus agrupaciones

Fuerza Popular , con Keiko Fujimori

Ahora Nación , con Alfonso López Chau.

Podemos Perú , con José Luna Gálvez.

Un Camino Diferente , con Rosario Fernández.

Partido del Buen Gobierno , con Jorge Nieto.

Alianza para el Progreso (APP) , con César Acuña.

Partido Patriótico del Perú , con Herbert Caller.

Frente de la Esperanza 2021 , con Fernando Olivera.

Partido Morado , con Mesías Guevara.

Partido Demócrata Unido , con Charlie Carrasco Salazar.

Progresemos , con Paul Jaimes Blanco.

Fe en el Perú , con Álvaro Paz de la Barra.

Juntos por el Perú , con Roberto Sánchez Palomino.

Perú Moderno , con Carlos Jaico.

Somos Perú , con George Forsyth.

Partido Sí Creo , con Carlos Espá.

Partido Político PRIN , con Walter Chirinos.

Partido Salvemos al Perú , con Antonio Ortiz.

Alianza Unidad Nacional , con Roberto Chiabra.

Alianza Fuerza y Libertad , con Fiorella Molinelli.

Libertad Popular , con Rafael Belaunde.

Partido Aprista Peruano , con Pitter Enrique Valderrama Peña.

Partido Demócrata Verde , con Alex Gonzales.

Perú Libre , con Vladimir Cerrón.

Perú Acción , con Francisco Diez Canseco.

Alianza Venceremos , con Ronald Atencio.

Partido de los Trabajadores y Emprendedores , con Napoleón Becerra.

Partido Democrático Federal , con Armando Masse.

País para Todos , con Carlos Álvarez.

Cooperación Popular , con Yonhy Lescano.

Integridad Democrática , con Wolfgang Grozo.

Partido Cívico Obras , con Ricardo Belmont.

Renovación Popular , liderada por Rafael López Aliaga.

Avanza País , con José Williams.

Primero La Gente , encabezada por Marisol Pérez Tello.

Perú Primero, liderada por Mario Vizcarra.