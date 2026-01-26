Miembro de mesa 2026: la multa que pagarás si no te presentas el 12 de abril

La ONPE recuerda que el cargo de miembro de mesa es irrenunciable. No asistir el día de la elección, no firmar la hoja de asistencia o llegar tarde puede generar una multa. La jornada electoral iniciará a las 7am hasta las 5pm.

Ser elegido miembro de mesa no es solo un encargo cívico: también es una obligación legal. Así lo recordó la Oficina Nacional de Procesos Electorales: “El cargo del miembro de mesa es irrenunciable. Todos, titulares y suplentes, deben estar el día de la elección, el 12 de abril, desde las seis de la mañana para firmar la hoja de asistencia”, explicó Franz Paz Retuerto, especialista en asistencia, monitoreo y soporte de la ONPE.

La obligación alcanza a todos los miembros de mesa, sin excepción para titulares y suplentes: “No es correcto pensar ‘soy suplente y no voy’ o 'no me capacito porque soy suplente'. Todos deben presentarse. [...] Si no firman la hoja de asistencia, se hacen acreedores a la multa”, enfatizó el vocero de la ONPE.

¿De cuánto es la multa?

La sanción económica por no asistir o no conformar la mesa es de S/ 275: “Esta multa se aplica por no haber conformado la mesa o no haber asistido a cumplir con esta función”, precisó Paz Retuerto. El monto es independiente de si la persona fue designada como presidente, secretario, vocal o suplente.

¿Hay beneficios si sí cumples?

Sí. Quienes sí asistan y cumplan toda la jornada electoral reciben:

S/ 165 de compensación económica

Un día de descanso no compensable, válido para el sector público y privado

“Existe una compensación económica de 165 soles por haber participado durante toda la jornada y haber entregado las actas”, señaló el especialista.

¿Cuándo debes estar en tu local de votación?

El día de la elección, 12 de abril, los miembros de mesa deben presentarse desde las 6:00 a. m. para instalar la mesa de sufragio: “La jornada de votación inicia a las 7 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Para que los ciudadanos puedan votar temprano, las mesas deben instalarse con anticipación”, explicó la ONPE.

Si la mesa no se instala por inasistencia de los miembros, la multa se aplica, incluso si el ciudadano llega tarde o se retira sin firmar.

¿Puedo excusarme y evitar la multa?

La ley sí permite excusas y justificaciones, pero estas deben tramitarse formalmente y dentro del plazo establecido en el cronograma electoral. A diferencia de las tachas, este trámite sí tiene un costo.

“Para las excusas y justificaciones existe un pago de 15 soles con 80 céntimos, que es el requisito para iniciar el procedimiento y se realiza a través de la plataforma Págalo.pe o en el Banco de la Nación”, indicó Paz Retuerto.

La excusa solo puede formularse por escrito y debe ser presentada ante la ONPE antes de las elecciones. En caso se trate de una dispensa, su trámite se realiza ante el Jurado Nacional de Elecciones al día siguiente de la fecha de elección.

Un rol clave en la elección

Más allá de la multa, la ONPE recordó que los miembros de mesa cumplen una función esencial para la democracia.

“Ellos son los que cuidan el voto ciudadano, cuentan los votos y validan el proceso con sus firmas. Es una función clave y prioritaria para el desarrollo de la jornada electoral”, remarcó el vocero.

Por eso, la entidad desplegará capacitaciones presenciales y virtuales para todos los miembros de mesa, incluidos los suplentes.

"En este caso, contamos con ONPEduca, una plataforma que permitirá a los miembros de mesa acceder a los contenidos y capacitarse de manera virtual. Sabemos la complejidad de esta elección y, por ello, pedimos a los miembros de mesa que participen en estas capacitaciones", señaló Paz.

Y agregó: "Adicionalmente, tenemos dos fechas nacionales de capacitación, el 29 de marzo y el 5 de abril, que se realizarán en fechas cercanas al día de la elección y permitirán reforzar los conocimientos para que puedan desempeñar adecuadamente sus funciones. Se trata de una tarea compleja, pero no difícil".