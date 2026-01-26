Debate presidencial Elecciones 2026: JNE estima que será entre el 23 y 30 de marzo

El Jurado Nacional de Elecciones evalúa realizar el debate presidencial en la recta final de la campaña, con dos jornadas debido al alto número de candidatos.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizará el debate presidencial de las Elecciones Generales 2026 se realizará entre el 23 y el 30 de marzo, es decir, en las semanas previas a la recta final de la campaña electoral, informó el presidente d ela institución, Roberto Burneo.

Además explicó que la fecha definitiva del debate deberá ser acordada con las organizaciones políticas, aunque precisó que el objetivo es que se lleve a cabo antes de Semana Santa, señaló en entrevista oficial para JNE TV.

"Todo está antes de Semana Santa. Lo que queremos es proponerle nuestra metodología a las organizaciones políticas. Que ellas puedan aceptar lo que nosotros les estamos proponiendo o lo que se llegue a consenso. Pero sin lugar a dudas el debate va a ser antes de Semana Santa, ya estamos desplegando toda la logística" dijo Burneo.

El titular del JNE remarcó que el debate busca ofrecer a la ciudadanía un espacio para escuchar, contrastar las propuestas de los aspirantes a la Presidencia, en un contexto marcado por una amplia oferta electoral debido a que 36 organizaciones políticas han inscrito fórmulas presidenciales.

Por otro lado, Roberto Burneo también señaló que el sistema de la justicia electoral se conforma bajo dos instancias: "la primera bajo los Jurados Electorales Especiales y la segunda y definitiva la del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. (...) Nosotros no estamos en contra cuando decidimos en contra de la postura de los Jurados Electorales Especiales sino que responde a diferntes puntos de vista y análisis todos objetivos e independientes e imparciales. Finalmente es el Pleno del JNE el que define la última palabra", señaló.

Hace algunos días, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones dejó en carrera presidencial a Mario Vizcarra Cornejo, candidato del partido Perú Primero, pese a que registra una condena por el delito de peculado cuando ejercía funciones públicas en Moquegua. El organismo electoral revocó lo resuelto por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1, en una primera instancia, que había declarado fundadas las tachas electorales contra el candidato y, en consecuencia, improcedente su inscripción.