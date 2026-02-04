Últimas Noticias
Primero La Gente acusa a su fundador Miguel del Castillo de irregularidades en el uso de la franja electoral

La distribuciónd e la franja ha desatado una nueva crisis en Primero La Gente
Maricarmen Chinchay

por Maricarmen Chinchay

·

El presunto direccionamiento de fondos de la franja electoral en favor de un medio vinculado a Miguel del Castillo, derivó en la renuncia de su candidatura y abrió cuestionamientos similares en otras agrupaciones como País Para Todos, que ahora exige explicaciones a sus dirigentes en plena campaña presidencial.

El partido político Primero La Gente vuelve a enfrentar una crisis a la interna de sus filas. Sus dirigentes denunciaron irregularidades en la distribución de los fondos de la franja electoral asignada a esta agrupación, pero sobre todo, ha sido Marisol Pérez Tello, candidata presidencial, quien ha salido al frente para reconocer el serio problema que atraviesa su agrupación, responsabilizando de la situación a Miguel del Castillo Reyes, uno de los fundadores del partido.

En diálogo con la cobertura electoral de El Poder en tus Manos de RPP, Marisol Pérez Tello, confirmó que a la fecha Miguel del Castillo tiene suspendidos sus derechos como militante y dirigente. 

“Hoy, el señor del Castillo no es candidato, está desvinculado del partido, tiene una licencia, ya no ocupa ningún cargo dirigencial y ya el comité Ejecutivo Nacional resolverá el tema con los organismos internos”, señaló. 

Y es que identificaron que S/416,000 mil soles del dinero público asignado por la ONPE para la propaganda electoral de Primero La Gente, fueron direccionados por Miguel del Castillo, fundador del partido, a la empresa ABRA PRODUCCIONES SAC, razón social del canal Nativa Televisión, medio de comunicación de su propiedad y lo responsabilizan de haber tomado esta decisión de forma unilateral sin comunicarla a la dirigencia, calificando el hecho como una grave falta ética en un evidente conflicto de intereses.

La candidata informó que, enterados de estos hechos, tanto ella como los dos vicepresidentes de su plancha presidencial y el secretario general de comunicaciones, Miguel Villalba, informaron oportunamente la situación a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE, donde solicitan desistir de la difusión de su propaganda en la cuestionada empresa.   

“No vamos a hacer uso de lo contratado con un canal vinculado directa o indirectamente con un militante del partido. Yo estoy contenta con la decisión porque no hay nada más difícil que actuar correctamente con gente que es próxima a ti y cuya conducta no avalas”, sentenció Pérez Tello. 

Miguel Villalba se ratificó en señalar que del Castillo fue el encargado de la distribución de la franja electoral del partido, específicamente de la operatividad para ingresar al sistema de la ONPE los datos acordados internamente, utilizando las credenciales correspondientes.

Documento de los dirigentes de Primero la Gente a la Gerencia de Fondos Partidarios de la ONPE
¿Del Castillo renunció por presión?

El último martes, Miguel del Castillo presentó oficialmente ante el Jurado Especial Electoral Lima Oeste 3 su renuncia a su candidatura al cargo de diputado por Lima Metropolitana. Él era cabeza de lista de esta agrupación y en el documento señaló que el motivo se debía a “temas personales”.

Cuando El Poder en tus Manos dialogó con el hoy excandidato, Del Castillo señaló que sus pretensiones estaban puestas en postular a la alcaldía de Lima, sin embargo, desde Primero La Gente se señaló que se le pidió su renuncia.

“El 11 de febrero es el último día en el cual se pueden efectuar renuncias. Tenemos otro proceso, que es el regional y municipal, y se hizo una evaluación, como equipo, para poder asumir la responsabilidad de ser de la candidatura a Lima. Entonces, el hecho de ser elegido diputado —un cargo que no estuvo en los planes, pues inicialmente se evaluó una precandidatura presidencial— [...] nos ha llevado a evaluar la posibilidad de ir a Lima, primero vamos a evaluar cómo nos va en el proceso [de las elecciones generales]”, señaló.

Ahora, a la luz de los hechos, se sabe que los 416 mil soles destinados a Nativa, representa cerca del 30% del presupuesto de la ONPE para esta agrupación. El secretario de Comunicaciones de Primero la Gente, Miguel Villalba, lo ha responsabilizado directamente de haber tomado la decisión.

Y, en paralelo, a través de la resolución N.° 00256-2026-JEE-LIO3/JNE, el Jurado Electoral Especial Lima Oeste 3, aceptó la renuncia irrevocable de la canidatura de Miguel del Castillo. 

Resolución con la que se oficializa la renuncia
“Intermediarios se acercan a los partidos para ofrecer comisión”

Por su parte Manuel Ato, candidato a vicepresidente por Primero La Gente, saludó la renuncia de Miguel del Castillo a su candidatura y en diálogo con El Poder en tus Manos señaló que “la asignación de franja se presta a malos manejos. Hemos tenido conocimiento que ha habido intermediarios que se han acercado a los partidos ofreciendo una comisión por asignación de franja, es decir, si el partido le asigna franja a un determinado medio, este intermediario ofrece un 10%, 15% de comisión a cambio. Eso nosotros creemos que es inaceptable, no sólo contrario a la ética, sino que puede constituir un tema de corrupción” indicó.    

País Para Todos también exige explicaciones 

Otras agrupaciones políticas como País Para Todos, cuyo candidato presidencial es el actor cómico Carlos Álvarez; y también se han pronunciado ante un eventual uso irregular de la franja electoral. Mediante un video publicado en sus redes sociales oficiales y ante las presuntas sospechas de hechos de corrupción que surgen a raíz de la distribución de la franja electoral, Carlos Álvarez alegó desconocer cómo su agrupación seleccionó a los medios de comunicación y espacios digitales.

“En ningún momento he sido notificado, comunicado, ni consultado de los medios en que el partido ha puesto avisos de la franja electoral. No me estoy lavando las manos, pero sí hablando con la verdad [...] y desde aquí emplazo al partido al que pertenezco, País Para Todos, a aclarar inmediatamente esta denuncia y expulsar al o los responsables de esta afrenta con el dinero de todos los peruanos [...] y si no caen los culpables el que va a dar un paso al costado voy a ser yo por respeto a ustedes y a mi mensaje”, dijo el candidato.

Martín Soto, jefe de plan de gobierno y candidato invitado a diputado por Lima de País Para Todos, señaló que la dirigencia del partido debe dar las explicaciones necesarias. 

“Aquí hay dos temas: cuál es el sentido de apostar por medios que no te van a ayudar a poner un buen mensaje de ideas y de democracia para ganar las elecciones, que es la finalidad de todo partido político democrático. Y el otro, es la parte oscura, la parte inaceptable que están en juego, donde estarían sacudiéndose para recibir estos vueltos, estos sencillos y beneficiar sus propios bolsillos con la plata de todos los peruanos. Si esto es así, todos los invitados de País Para Todos, todos los invitados de Carlos Álvarez vamos a dar un paso al costado”, subrayó. 

El candidato presidencial publicó un video en sus redes oficiales.
