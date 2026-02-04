Primero La Gente acusa a su fundador Miguel del Castillo de irregularidades en el uso de la franja electoral

El presunto direccionamiento de fondos de la franja electoral en favor de un medio vinculado a Miguel del Castillo, derivó en la renuncia de su candidatura y abrió cuestionamientos similares en otras agrupaciones como País Para Todos, que ahora exige explicaciones a sus dirigentes en plena campaña presidencial.

El partido político Primero La Gente vuelve a enfrentar una crisis a la interna de sus filas. Sus dirigentes denunciaron irregularidades en la distribución de los fondos de la franja electoral asignada a esta agrupación, pero sobre todo, ha sido Marisol Pérez Tello, candidata presidencial, quien ha salido al frente para reconocer el serio problema que atraviesa su agrupación, responsabilizando de la situación a Miguel del Castillo Reyes, uno de los fundadores del partido.

En diálogo con la cobertura electoral de El Poder en tus Manos de RPP, Marisol Pérez Tello, confirmó que a la fecha Miguel del Castillo tiene suspendidos sus derechos como militante y dirigente.

“Hoy, el señor del Castillo no es candidato, está desvinculado del partido, tiene una licencia, ya no ocupa ningún cargo dirigencial y ya el comité Ejecutivo Nacional resolverá el tema con los organismos internos”, señaló.

Y es que identificaron que S/416,000 mil soles del dinero público asignado por la ONPE para la propaganda electoral de Primero La Gente, fueron direccionados por Miguel del Castillo, fundador del partido, a la empresa ABRA PRODUCCIONES SAC, razón social del canal Nativa Televisión, medio de comunicación de su propiedad y lo responsabilizan de haber tomado esta decisión de forma unilateral sin comunicarla a la dirigencia, calificando el hecho como una grave falta ética en un evidente conflicto de intereses.

La candidata informó que, enterados de estos hechos, tanto ella como los dos vicepresidentes de su plancha presidencial y el secretario general de comunicaciones, Miguel Villalba, informaron oportunamente la situación a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE, donde solicitan desistir de la difusión de su propaganda en la cuestionada empresa.

“No vamos a hacer uso de lo contratado con un canal vinculado directa o indirectamente con un militante del partido. Yo estoy contenta con la decisión porque no hay nada más difícil que actuar correctamente con gente que es próxima a ti y cuya conducta no avalas”, sentenció Pérez Tello.

Miguel Villalba se ratificó en señalar que del Castillo fue el encargado de la distribución de la franja electoral del partido, específicamente de la operatividad para ingresar al sistema de la ONPE los datos acordados internamente, utilizando las credenciales correspondientes.