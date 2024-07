José Villalobos: "No es malo que el privado aporte [a una campaña política], siempre y cuando eso sea transparente"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El abogado y especialista en temas electorales José Manuel Villalobos señaló que el Congreso de la República tiene como plazo hasta el 12 abril del 2025 para realizar y aprobar cambios en la normas electorales con miras a las Elecciones 2026.

En Ampliación de Noticias, indicó que el Parlamento, próximo a iniciar una nueva legislatura, podría discutir y "corregir" aspectos en la normativa vigente, como lo referido al financimiento privado que reciben los partidos políticos para realizar campañas [políticas].

"En este momento en el Perú, el financiamiento para las campañas [políticas] es de índole privado, pero solo de personas naturales o de los afiliados al partido, porque el financiamiento público que reciben algunos partidos no está permitido para las campañas electorales, solo es para el funcionamiento ordinario", indicó.

Villalobos precisó que la ley N° 32058, publicada el 14 de junio de 2024, permite que una empresa "pueda donar o ceder bienes inmuebles para locales partidarios, pero la campaña necesita recursos para otros gastos". Recordó también que con el referéndum del 2018 se prohibió que los partidos políticos contraten publicidad en radio y televisión, por lo que su acceso a medios masivos se realiza a través de la franja "que paga" la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), "pero que es una franja muy pequeña".

"Yo creo que debemos hacer reformas porque tantas limitantes, tantas prohibiciones que hemos puesto para que los partidos se financien genera que estos tengan que recurrir a dinero ilegal o 'dinero oscuro' que penetre en la campaña y que es difícil de controlar", sostuvo.

"Creo que no es malo que el privado aporte siempre y cuando ese aporte sea transparente, se señale en todas las fuentes abiertas, para qué empresa... o qué gremio empresarial o sindicato financia a un grupo político. Y que la gente sepa", añadió.

Propuestas y plazos para aprobar cambios en las reglas electorales

El experto en legislación electoral sostuvo que si el temor es que, a raíz del escándalo Lava Jato, empresas financien agrupaciones políticas con el objetivo de luego obtener obras o licitaciones del Estado, [ya] existía en el Perú una norma que prohibía que las compañías que "financiaban la política" contrataran con el Estado.

"El único problema es que esto podría generar inequidades, que algunos partidos reciban una gran bolsa y los demás no reciban financiamiento privado, con lo cual la elección no sería democrática (...) Es muy delicado el tema, pero con los candados adecuados y siendo transparentes creo que se puede permitir un mejor financiamiento para que los partidos no se vean expuestos y que dinero ilegal entre en las campañas [políticas]", refirió.

Villalobos recordó que el Congreso de la República solo tiene hasta el 12 de abril del 2025 para legislar en materia electoral y "corregir" temas como el financiamiento para "tener una mejor elección en el 2026".

"[El Congreso puede] corregir el tema del financiamiento para que los partidos tengan mejor posibilidad de acceder a recursos, que sea transparente y evitar 'dinero negro'. También hay que poner candados, innovar, para que en la segunda vuelta el escrutinio sea lo más público posible y no existan nuevamente denuncias de fraude, porque se considera que en el escrutinio no estuvieron presentes personeros (...) se necesita personeros, hay que ver de qué manera o cómo se subvenciona a los partidos para que puedan pagar a personas que vayan en su representación a cuidar sus votos el día del escrutinio", señaló.

Actualmente el JNE tiene 31 partidos inscritos y 23 en proceso de inscripción. | Fuente: RPP

¿En el Perú se desincentiva la formación de alianzas políticas?

José Manuel Villalobos agregó que, para mantener su inscripción, los partidos políticos deben alcanzar un porcentaje de votos equivalente al 5%; pero que, en el caso de alianzas políticas, esta cifra se incrementa a 6% si dos partidos se unieron en una coalición; o a 7% si tres agrupaciones integran la alianza.

"Ese es un riesgo para los partidos que hacen alianzas porque les dificulta pasar la valla y es más fácil que desaparezcan, por eso optan por ir solos", expresó.