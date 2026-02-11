Últimas Noticias
Elecciones Generales 2026: al menos 80 candidatos renunciaron a sus postulaciones, según el JNE

por Karina Valencia Pantoja

Al cierre del mediodía, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reportó al menos 80 renuncias de candidatos ya resueltas rumbo a las Elecciones Generales 2026, mientras que otras 27 se encuentran en trámite. Este miércoles 11 de febrero vence el plazo para que los postulantes realicen este trámite ante el organismo electoral.

Al menos 80 candidatos han presentado su renuncia y no competirán en las Elecciones Generales 2026, según información del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) actualizada al mediodía de hoy, miércoles 11 de febrero, a la que El Poder en tus Manos tuvo acceso. Se trata de renuncias que ya han sido resueltas por la autoridad electoral.

Además, otras 27 solicitudes de renuncia se encuentran aún en trámite a nivel nacional.

De acuerdo con el calendario electoral, este miércoles vence el plazo para que los candidatos que integran la fórmula presidencial, las listas al Senado y a la Cámara de Diputados, así como quienes postulan al Parlamento Andino, presenten formalmente su renuncia ante el organismo electoral.

Este procedimiento debe ser realizado a título personal y por escrito por el propio candidato. La renuncia puede presentarse de manera presencial ante los Jurados Electorales Especiales (JEE) o en las oficinas descentralizadas del JNE a nivel nacional; o de forma digital, siempre que el postulante cuente con firma digital.

¿Qué ocurre con el retiro de candidatos?

Este miércoles 11 de febrero también vence el plazo para que las organizaciones políticas, a través de sus personeros legales, soliciten el retiro de candidatos. La solicitud que se dirija al Jurado Electoral Especial (JEE) correspondiente debe estar acompañada de los documentos que acrediten dicha decisión, en respeto del debido proceso y conforme a lo establecido en su estatuto o normativa interna.

Las decisiones que adopten los JEE en estos casos pueden ser apeladas. Dichos recursos serán evaluados, en última y definitiva instancia, por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Sobre este procedimiento, desde la autoridad electoral se informó que hasta el momento solo se ha resuelto un caso, mientras que otros siete pedidos de retiro continúan en trámite.

El Poder en tus Manos JNE candidatos elecciones 2026

