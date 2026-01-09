Últimas Noticias
Elecciones 2026: este 29 de enero se realizará el sorteo para elegir a los miembros de mesa

Elecciones 2026: este 29 de enero se realizará el sorteo para elegir a los miembros de mesa | Fuente: RPP
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que el procedimiento se realizará a nivel nacional, bajo criterios técnicos, como parte de la organización de las Elecciones Generales 2026.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que el 29 de enero se realizará el sorteo público para designar a los ciudadanos que serán miembros de mesa en las Elecciones Generales 2026.

En los comicios del próximo 12 de abril, cada mesa de sufragio estará integrada por tres miembros titulares y seis suplentes. La entidad explicó que el número de suplentes se ha duplicado con el objetivo de asegurar la instalación de las mesas desde las 6:00 a. m., para que la jornada electoral pueda iniciar a las 7:00 a. m. y desarrollarse sin contratiempos hasta las 5:00 p. m.

Asimismo, precisó que los actores electorales participarán en capacitaciones que se iniciarán 45 días antes de la votación, con el objetivo de garantizar un adecuado desarrollo de los comicios, como parte del cronograma rumbo a las Elecciones Generales 2026.

¿Qué proceso se seguirá?

Para estos comicios, el organismo electoral ha determinado que el sorteo se realice el jueves 29 de enero de 2026. Luego de ello, se abrirá un periodo para la presentación de impugnaciones, apelaciones o tachas a los miembros de mesa.

Tras ese proceso, la lista definitiva de ciudadanos seleccionados será publicada oficialmente el 18 de febrero, de acuerdo con el cronograma difundido por la ONPE.

Sobre el pago a los miembros de mesa, la entidad informó que cada ciudadano que cumpla con esta función recibirá una compensación económica equivalente al 3 % de una UIT, es decir, aproximadamente 160 soles.

EP230 | INFORMES | Elecciones 2026: Todos los detalles sobre cómo votar

El proceso electoral 2026 trae cambios que pueden marcar la diferencia entre un voto válido y uno nulo. La nueva cédula tendrá cinco secciones. ¿Cómo votar bien? Todos los detalles y las recomendaciones oficiales, en el siguiente informe de Catalina Quinto, editora de El Poder en tus Manos de RPP.
ONPE miembros de mesa votación elecciones

