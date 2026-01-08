Elecciones 2026: Primero la Gente sustentó apelación tras rechazo a inscripción de su fórmula presidencial

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) evaluó esta tarde, en audiencia virtual, la apelación presentada por el partido Primero La Gente, cuya candidata presidencial es la exministra Marisol Pérez Tello, contra la resolución que declaró improcedente la inscripción de su fórmula presidencial el pasado 31 de diciembre.

La defensa legal de la organización estuvo a cargo del personero legal Marco Zevallos y de la candidata presidencial Marisol Pérez Tello. Durante su intervención, la también exministra de Justicia sostuvo que las fallas reportadas en la plataforma digital Declara+, habilitada por el JNE para el registro de postulantes, impidieron que la organización inscribiera oportunamente su fórmula presidencial y sus candidaturas al Congreso bicameral y el Parlamento Andino, de cara a las Elecciones Generales 2026.

"En este caso no se trata de fallas del partido Primero La Gente, sino de fallas administrativas en la firma Signec que forma parte de la plataforma Declara+ que ustedes pusieron a disposición de los partidos, y que falló de manera reiterada desde las 11:59 pm del día 23 [de diciembre] hasta las 12 del día 24. Sin embargo, el Jurado, de manera sensata, sus funcionarios nos dieron la oportunidad de presentar los documentos físicos, habiendo estos permanecido y permaneciendo todavía en su sistema. Por tanto, esperamos que se den las órdenes que se necesitan para que los Jurados Electorales Especiales puedan proceder con su calificación", indicó.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, indicó que el caso quedó al voto, por lo que la decisión final se conocerá en los próximos días.

Otros casos evaluados en la audiencia

En la misma sesión, realizada este 8 de enero, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) revisó otros 15 expedientes de apelación presentados por distintas organizaciones políticas, luego de que se declararan improcedentes candidaturas en diversas regiones, con miras a las elecciones del próximo 12 de abril.

Entre los casos evaluados figura la apelación presentada por el partido Alianza para el Progreso (APP) contra la resolución que declaró improcedente la candidatura del congresista José Elías Ávalos, por no haber presentado su licencia sin goce de haber.

Asimismo, se analizaron recursos formulados por agrupaciones como Juntos por el Perú, en los que también se alegaron fallas en la plataforma Declara+ para la inscripción de candidaturas, así como apelaciones vinculadas a errores materiales en el llenado de las declaraciones juradas de hoja de vida de postulantes de diferentes organizaciones políticas.