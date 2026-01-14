Elecciones 2026: ¿Hubo fallas en el portal web Declara + del JNE? Congresista Ilich López pide investigación

El JNE precisó que se registraron fallas en Declara + entre las 01:34 y las 04:06 horas del 24 de diciembre de 2025, y posteriormente entre las 04:07 y las 04:37 horas.

El tercer vicepresidente del Parlamento, Ilich López Ureña, solicitó a la Comisión de Fiscalización y Contraloría que investigue las incidencias ocurridas en la plataforma Declara+ del Jurado Nacional de Elecciones durante el proceso de inscripción de candidaturas para las Elecciones Generales 2026.

El pedido fue formalizado mediante el Oficio N.° 00559-2025-2026, dirigido al presidente de la comisión, Elvis Vergara Mendoza, en el que se requieren acciones de fiscalización frente a la interrupción temporal de la plataforma, registrada la noche del 23 de diciembre , en pleno cierre del plazo de inscripción de candidaturas.

En el documento, López advierte que la caída del sistema generó dificultades para el registro oportuno de postulaciones presidenciales y parlamentarias: "el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones informó sobre una interrupción temporal del referido sistema, ocurrida la noche del 23 de diciembre, que generó dificultades en el procedimiento de registro de postulaciones dentro de los plazos establecidos. Aun cuando dicho proceso comprendió un número relativamente menor de candidaturas frente al volumen y complejidad que caracterizarán a las próximas elecciones regionales y municipales, lo ocurrido resulta particularmente preocupante, pues evidencia vulnerabilidades operativas que, de no ser abordadas oportunamente, podrían generar afectaciones de mayor magnitud en futuros comicios", señala el congresista Ilich López.

Ilich López subraya que el interés de la Tercera Vicepresidencia del Congreso es "contribuir al fortalecimiento de la confianza ciudadana en el sistema electoral, en un contexto en el que la transparencia y el acceso oportuno a la información de los candidatos resultan claves para la legitimidad de las elecciones de 2026"

Por otro lado, Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió declarar improcedente el pedido del partido Acción Popular, agrupación política en la que el congresista Ilich López es militante, para que se revierta la decisión de dicho organismo electoral de declarar nulas las elecciones primarias de la referida organización política. El pasado 11 de diciembre, el JNE declaró nulas las primarias acciopopulistas, tras identificar “vicios sustanciales” que vulneran los principios de democracia interna y el debido proceso. Con esa decisión, el partido quedó fuera de participar en las Elecciones Generales 2026.

Versión del Jurado Nacional de Elecciones

A través de la Resolución N.° 19-2026-JNE, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que, para el proceso de las Elecciones Generales 2026, el sistema Declara+ utilizó un servicio externo de firma digital, denominado SignNet, provisto por un proveedor privado.

El organismo electoral precisó que se registraron fallas intermitentes en este servicio entre las 01:34 y las 04:06 horas del 24 de diciembre de 2025, y posteriormente entre las 04:07 y las 04:37 horas, restableciéndose el sistema recién a las 08:44 horas de ese mismo día.

“Estas fallas afectaron la firma final y la presentación de solicitudes; sin embargo, el sistema Declara+ se mantuvo operativo. La OP [Primero La Gente] logró presentar su lista de candidatos al Senado, por el distrito electoral de Áncash, el 24 de diciembre de 2025, a las 11:00:16 horas, dentro del plazo de inscripción. Sin embargo, no presentó la lista de la fórmula presidencial ni la mayoría de listas de candidatos a la Cámara de Diputados, al Senado y a representantes ante el Parlamento Andino, por lo que estas figuran como “No presentada” en el sistema”, señala la resolución del JNE.

En su fallo, el organismo organismo electoral advirtió “una relación directa entre las incidencias registradas en el servicio externo SignNet (firma digital) y la no inscripción de las listas del partido Primero La Gente”.