Colegio de Abogados convoca a elecciones para designar a su representante ante el JNE para el periodo 2026-2030

Colegio de Abogados de Lima (CAL) elegirá a su representante ante el JNE en febrero 2026. | Fuente: Andina
Paloma Verano

por Paloma Verano

·

El proceso se realizará el sábado 15 de febrero del 2026 en la modalidad voto clásico presencial (sufragio por cédula) y podrán participar los abogados colegiados activos en estas elecciones.

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) anunció la convocatoria a Elecciones 2026 para designar a su representante ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para el periodo comprendido entre el 1 de marzo del 2026 hasta el 1 de marzo del 2030.

El proceso electoral se llevará a cabo el sábado 15 de febrero de 2026, bajo la modalidad de voto clásico presencial (sufragio por cédula), desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m., en las instalaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). La convocatoria está dirigida a los abogados y abogadas hábiles inscritos en el CAL, quienes tienen la obligación de participar en el proceso.

De acuerdo con el comunicado oficial, la elección se realiza en cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones y el Estatuto del Colegio de Abogados de Lima. Asimismo, el Comité Electoral recordó que el proceso se regirá por el Reglamento de Elecciones 2025-I, aprobado en sesión extraordinaria el pasado 22 de diciembre.


Convocatoria del CAL a Elecciones 2026 para elegir al representante ante el JNE.

¿Quiénes integran el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones?

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) es la máxima autoridad jurisdiccional del sistema electoral peruano. Se trata de un órgano de alta dirección colegiado, conformado por cinco miembros elegidos conforme a la Constitución y su Ley Orgánica, quienes gozan de los mismos honores, preeminencias y remuneración que los vocales de la Corte Suprema de Justicia de la República.

Este órgano está integrado por una presidencia y cuatro despachos correspondientes a los miembros elegidos por la Junta de Fiscales Supremos, el Colegio de Abogados de Lima, los decanos de las facultades de Derecho de las universidades públicas y los decanos de las facultades de Derecho de las universidades privadas. Al culminar su gestión, los integrantes del Pleno retornan a sus entidades de origen, sin perjuicio del régimen especial al que pertenecían antes de su designación.

De acuerdo al portal del JNE, el actual representante del CAL ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones es Willy Ramírez. El magistrado fue cuestionado a inicios de diciembre por difundirse una fotografía en la que aparece reunido en un hotel con Antonio Ortiz, cuando era precandidato del partido Salvemos al Perú.

Ramírez, durante una entrevista en el programa Las cosas como son de RPP, aseguró que la reunión no había sido pactada con el precandidato presidencial, sino con Aquiles Guerrero, productor general de Best Cable Televisión de San Juan de Lurigancho, y que el objetivo del encuentro era coordinar futuras entrevistas con dicho medio.

Jurado Nacional de Elecciones Colegio de Abogados de Lima

