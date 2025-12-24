Colegio de Abogados convoca a elecciones para designar a su representante ante el JNE para el periodo 2026-2030

El proceso se realizará el sábado 15 de febrero del 2026 en la modalidad voto clásico presencial (sufragio por cédula) y podrán participar los abogados colegiados activos en estas elecciones.

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) anunció la convocatoria a Elecciones 2026 para designar a su representante ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para el periodo comprendido entre el 1 de marzo del 2026 hasta el 1 de marzo del 2030.

El proceso electoral se llevará a cabo el sábado 15 de febrero de 2026, bajo la modalidad de voto clásico presencial (sufragio por cédula), desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m., en las instalaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). La convocatoria está dirigida a los abogados y abogadas hábiles inscritos en el CAL, quienes tienen la obligación de participar en el proceso.

De acuerdo con el comunicado oficial, la elección se realiza en cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones y el Estatuto del Colegio de Abogados de Lima. Asimismo, el Comité Electoral recordó que el proceso se regirá por el Reglamento de Elecciones 2025-I, aprobado en sesión extraordinaria el pasado 22 de diciembre.