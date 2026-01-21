Elecciones 2026: prófugo Vladimir Cerrón presentó su candidatura presidencial desde la clandestinidad

Pese a contar con una prisión preventiva por lavado de activos, el líder de Perú Libre oficializó su postulación a la Presidencia de la República mediante una intervención virtual.

El prófugo Vladimir Cerrón Rojas, oficializó su candidatura presidencial desde la clandestinidad en el marco de la presentación oficial de candidatos del partido político Perú Libre para las Elecciones Generales 2026.

Cerrón Rojas enfrenta un proceso judicial por el delito de lavado de activos al ser investigado por presuntos aportes ilícitos en su agrupación política. Por este motivo, pesa en su contra una prisión preventiva de 24 meses y, por la información de su paradero, el Ministerio del Interior ofrece medio millón de soles de recompensa.

Estar en calidad de prófugo de la justicia desde el 6 de octubre de 2023, no fue impedimento para que Vladimir Cerrón se conectara de manera virtual y se dirigiera a su militancia. Su discurso estuvo marcado por referencias a hechos políticos nacionales y extranjeros. No hubo desarrollo de propuestas de un eventual gobierno, por el contrario, estuvo centrado en el pedido de unidad partidaria para enfrentar el desafío electoral.

“El partido [Perú Libre] luchará por espacios de poder, de poder político en este proceso electoral con sus mejores cuadros. Estos resultados que esperamos obtener no van a ser producto del azar o de la casualidad como fue en algún momento, sino que pondrán en competencia real nuestra capacidad de organización y ensamble con el pueblo”, dijo el candidato.

La plancha presidencial de Perú Libre se completa con Flavio Cruz Mamani en la primera vicepresidencia, quien es actualmente congresista de la República y vocero de la bancada de Perú Libre; y Bertha Rojas López, madre de Vladimir Cerrón.

Reconocen desventaja en campaña

A diferencia de la campaña electoral de 2021, en Perú Libre se reconoció por primera vez que la ausencia de su líder máximo en actividades públicas presenciales, debido al riesgo de ser detenido, no es un factor menor dentro de la estrategia política del llamado partido del lápiz.

“De hecho es una desventaja que la asumimos pero vamos a hacer todos los esfuerzos para que llegue el mensaje tal como hoy, vamos a intervenir los candidatos vicepresidenciales y esperemos que funcione [...] hay lugares abiertos, zonas rurales donde en algunos sitios no habrá conexión a internet y vamos a tener que adaptarnos”, sostuvo Flavio Cruz en calidad de candidato a la primera vicepresidencia quien además señaló desconocer el paradero de su líder político.

En paralelo, en la presentación de candidatos hubo rostros ya conocidos como los actuales congresistas que postulan al senado nacional como María Agüero, congresista investigada por el recorte de sueldos a sus trabajadores, María Taipe Coronado y Kelly Portalatino. Así como el congresista y miembro de la mesa directiva del Congreso, Waldemar Cerrón, hermano de Vladimir Cerrón quien postula con el número 1 en la lista del senado por Junín.

Fiscalía acusa a Vladimir Cerrón de liderar una presunta organización criminal que habría usado a Perú Libre para captar poder y lavar activos

El Ministerio Público investiga en este caso la existencia de una presunta organización criminal constituida en el interior de Perú Libre y liderada por Vladimir Cerrón, "quien habría proyectado un plan delictivo, el cual tendría como primer paso necesario lograr sus objetivos, el fundar y registrar una organización política, con la finalidad de obtener el poder político del Gobierno Regional de Junín y otras entidades distritales o provinciales de dicha región".

"Como parte de la ejecución del primer paso, se tiene la inscripción de fecha 13 de agosto de 2008 en el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones del Movimiento Regional “Movimiento Político Regional Perú Libre”, del departamento de Junín, y posterior a ello la elección de Vladimir Roy Cerrón Rojas como Gobernador de la Región Junín durante el periodo comprendido desde el año 2011 hasta el año 2014", indica la Fiscalía.

Según el Ministerio Público, el "segundo paso del plan delictivo" habría consistido "en la colocación de dirigentes, militantes, simpatizantes o familiares [...] en cargos o puestos de confianza y con una cuota de poder determinada lo que permitiría que estos puedan ejecutar diversas actividades criminales previas a través de sub organizaciones criminales como es el caso de 'Los Dinámicos del Centro' o 'Tiranos del Centro'", entre otros.

Respecto a Vladimir Cerrón, la fiscalía precisa que, "además de ser fundador" de la presunta organización criminal al interior de Perú Libre, se habría encargado de "dirigir, coordinar, ordenar y ejecutar la comisión de diversos actos de lavado de activos junto a los miembros de la organización criminal, entre los cuales se encuentran funcionarios, servidores, militantes, simpatizantes y familiares cercanos a estos".

"Es así que, luego de captar el dinero maculado proveniente de diversos ilícitos penales ejecutados por otras sub organizaciones criminales [...], se habría tenido como fin que éste sea utilizado y transformado mediante actos de conversión, transferencia y ocultamiento para financiar con dicho dinero maculado las diversas campañas políticas del Partido Político Nacional Perú Libre, la adquisición de bienes muebles e inmuebles a favor de la organización política o de personas ligadas a este, el incremento patrimonial de forma injustificada, así como financiar los pagos, servicios y gastos de los miembros de la Organización Criminal en sus distintos procesos legales y judiciales que tuvieran los integrantes de la organización", refiere el Ministerio Público.