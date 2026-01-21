Empresario chino niega haber solicitado favores a José Jerí y denuncia que videos fueron difundidos sin su autorización

El empresario chino, Zhihua Yang, negó cualquier vínculo de favorecimiento o acto ilícito con el presidente de la República, José Jerí, luego de la difusión de videos de reuniones no registradas en las que se le observa junto al mandatario.

Según señaló, dichas imágenes han dado lugar a “diversas afirmaciones maliciosas” cuya finalidad sería crear una narrativa “sobre actos de favorecimiento o de corrupción entre él y mi persona”.

A través de un comunicado, el empresario rechazó haber solicitado favores al jefe de Estado o que este haya intercedido a su favor en algún proceso o procedimiento ante el Estado.

“Soy un empresario que radica en Perú desde hace más de 30 años, pago mis impuestos y tributo conforme a Ley”, indicó.

