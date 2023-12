¿Cómo se realizan las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en los países de la región?

Elecciones ¿Cuál es el panorama de las elecciones primarias en los países de la región?

El Congreso de la República cerró la última legislatura del 2023 con la aprobación de un dictamen que modifica las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, conocidas como las PASO.

Con el nuevo texto, este mecanismo, que serviría como filtro para elegir a los candidatos de las próximas elecciones, este mecanismo, ya no contará con una participación masiva de los ciudadanos sino que mantiene el poder de las cúpulas de los partidos en este proceso.

La experiencia de las PASO en Argentina y Uruguay

En Argentina, las PASO funcionan desde el 2011 y fueron creadas para ordenar la oferta electoral ante el incremento de partidos y darle transparencia a los procesos internos de estas organizaciones, señala Carolina Tchintian, profesora de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires.

“La idea es básicamente democratizar ese proceso de selección de candidaturas, que no esté sujeta simplemente a la cúpula partidaria y empoderar a la ciudadanía para que sea parte de todo ese proceso (...) si nosotros abrimos esa selección, demostramos cómo funcionan los partidos hacia el interior. Eso va a acercar los partidos a la ciudadanía en un momento donde la confianza viene ya en declive”, señaló la experta en la conferencia electoral “La experiencia de las elecciones primarias en Argentina y Uruguay”, dijo la experta.

Tchintian participó días atrás en la conferencia electoral “La experiencia de las elecciones primarias en Argentina y Uruguay”, evento público organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Durante su participación, expuso los objetivos detrás de la creación de las PASO en Argentina y los alcances que esta modalidad ha tenido desde su implementación en el país del sur.

La también directora de Ciencia Política CIPPEC-Argentina indicó que, en primer lugar, las PASO fueron contempladas para “democratizar la vida interna de los partidos, es decir, que se cuenta con un espacio garantizado por el Estado en el cual la competencia por candidaturas se realice cumpliendo una serie de requisitos.

El segundo objetivo apunta más al ordenamiento del sistema de partidos en Argentina, a partir del establecimiento de un umbral que deben superar las listas para continuar en contienda electoral.

“Ante un panorama de alta fragmentación a principios del siglo 21, a principios de los 2000, que se fue exacerbando con el tiempo (...) La intención era un poco ordenar la oferta electoral y ofrecer claridad en el proceso de elección con una oferta más clara y que no haya una proliferación de partidos políticos”, dijo.

En Uruguay, la participación de los ciudadanos en las elecciones primarias no es obligatoria. Y es que expertos coinciden en que dicho país cuenta con partidos ya institucionalizados, por lo que esta primera fase del proceso electoral contribuye a que las agrupaciones resuelvan sus diferencias internas de forma ordenada, sostiene el politólogo uruguayo Daniel Chasquetti.

El especialista, quien también participó del evento del JNE, explicó que en las primarias se elige al candidato presidencial, convención nacional y convención departamental. Además, precisa que el umbral mínimo que deben superar las agrupaciones políticas para continuar en contienda es de 500 votos.

“Es que bueno, (las primarias) garantizan la rotación de las élites partidarias, ¿no? Porque en las internas se puede modificar la correlación interna del partido (...) En definitiva, evita que el partido esté dominado por una élite que a veces, cuando tienen otros métodos de selección de candidatos, como los congresos o como las internas para afiliados, muchas veces es difícil que el desafiante gane”, señala.

¿Existen cuestionamientos en torno a las elecciones primarias?

En Argentina, los que se oponen a las PASO cuestionan la eficacia de este mecanismo y señalan que genera, además, cansancio innecesario en la ciudadanía por la reiterada convocatoria a las urnas dentro de un mismo proceso electoral.

No obstante, la docente argentina precisa que esta modalidad cuenta con importante asistencia de la población, incluso en situaciones de crisis política y económica. “Es altísima la participación en las primarias. Esa fatiga de que la gente no va a votar porque no le interesa y demás, no se ve en los niveles de participación. Este año en un contacto recontra complejo y crítico en término macroeconómico y mucho descreimiento sobre la política, en las primarias votó el 70% del electorado”, manifiesta.

Ambos expertos coinciden en que las elecciones primarias promueven la competencia al interior de los partidos y le otorga legitimidad a nuevos rostros incluso cuando estos pierden en la primera fase de la contienda electoral.

No obstante, para su adecuada implementación se requieren otras reformas electorales que garanticen la participación de buenos candidatos en comicios, una apuesta que no parece no ser de interés del Congreso peruano.