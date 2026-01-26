Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Elige tu local de votación: ONPE inicia envío de correos con el local de votación asignado

Elige tu local de votación: ONPE inicia envío de correos con el local de votación asignado
Elige tu local de votación: ONPE inicia envío de correos con el local de votación asignado | Fuente: RPP
Karina Valencia Pantoja

por Karina Valencia Pantoja

·

La ONPE inició el envío de correos electrónicos para informar a los ciudadanos sobre su local de votación para las Elecciones Generales 2026. El aviso llegará a quienes usaron el aplicativo Elige tu local de votación.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició desde el sábado 24 de enero el envío de correos electrónicos a los ciudadanos que utilizaron el aplicativo Elige tu local de votación (ETLV) para informarles el local donde deberán votar en las Elecciones Generales 2026.

La entidad electoral exhortó a la ciudadanía a revisar su correo electrónico, debido a que a través de ese medio se les comunicará el lugar asignado para votar el próximo 12 de abril de 2026, fecha en la que los peruanos acudirán a las urnas para elegir a las autoridades nacionales.

La estrategia forma parte de los esfuerzos de la ONPE por acercar el local de votación al domicilio de los electores, facilitando su participación en el proceso electoral.

Elige tu local de votación: ONPE inicia envío de correos con el local de votación asignado
Elige tu local de votación: ONPE inicia envío de correos con el local de votación asignado | Fuente: RPP

¿Qué es el aplicativo Elige tu local de votación?

La plataforma Elige tu local de votación fue habilitada por la ONPE para que los ciudadanos puedan seleccionar hasta tres opciones de locales de votación cercanos a su domicilio, según la dirección registrada en su Documento Nacional de Identidad (DNI).

El sistema estuvo disponible desde el 23 de noviembre hasta el 14 de diciembre de 2025, periodo en el cual los electores debieron ingresar y hacer su selección.

Aquellas personas que cumplieron con este procedimiento recibirán ahora, a través del correo electrónico que registraron en la plataforma, la confirmación del local que finalmente les fue asignado

Como se recuerda, las Elecciones Generales 2026 se realizarán el domingo 12 de abril, jornada en la que los centros de votación abrirán desde las 7:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, según el horario establecido por los organismos electorales.

Te recomendamos
El poder en tus manos

EP234 | INFORMES | Elecciones 2026: Todo lo que debes saber sobre los miembros de mesa

Atención porque este 29 de enero, la ONPE realizará el sorteo de miembros de mesa para las elecciones generales 2026. Conoce todos los detalles sobre este proceso en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
El Poder en tus Manos ONPE local de votación elecciones

RPP TV

En Vivo

Más sobre Elecciones

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA