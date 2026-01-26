Elige tu local de votación: ONPE inicia envío de correos con el local de votación asignado

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició desde el sábado 24 de enero el envío de correos electrónicos a los ciudadanos que utilizaron el aplicativo Elige tu local de votación (ETLV) para informarles el local donde deberán votar en las Elecciones Generales 2026.

La entidad electoral exhortó a la ciudadanía a revisar su correo electrónico, debido a que a través de ese medio se les comunicará el lugar asignado para votar el próximo 12 de abril de 2026, fecha en la que los peruanos acudirán a las urnas para elegir a las autoridades nacionales.

La estrategia forma parte de los esfuerzos de la ONPE por acercar el local de votación al domicilio de los electores, facilitando su participación en el proceso electoral.