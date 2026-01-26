Edgar Mancha, postulante al Senado por Renovación Popular: "No se les ha cobrado un solo céntimo a ninguno de los candidatos"

Edgar Mancha Pineda, docente de la Universidad Nacional del Altiplano y candidato al Senado por el partido Renovación Popular, afirmó que su incorporación a la lista de la agrupación política se dio tras recibir la invitación directa de su líder, Rafael López Aliaga.

En diálogo con RPP, Mancha Pineda, natural de Azángaro (Puno), indicó que el acercamiento con el exalcalde de Lima se dio hace dos años a raíz de los programas que el docente conducía en la región.

Además, aseguró que, dentro de los procesos de selección de su partido, se ha mantenido la política de no realizar cobros económicos a los postulantes para integrar las nóminas electorales. "No se les ha cobrado un solo céntimo a ninguno de los candidatos", dijo.

Consultado sobre su motivación para integrar el Senado, Mancha Pineda señaló que el actual Congreso de la República se ha visto desprestigiado por "trabajar para su beneficio personal, para su beneficio grupal".

"Lo que queremos hacer es recuperar, hacer que el Estado se acerque a la ciudadanía para promover inversión (...) tal como dice en los estatutos de Renovación Popular, la defensa de la vida, el bienestar, y también la inversión privada, sobre todo la lucha frontal a la corrupción", expresó.

En ese sentido, definió al Senado como una "cámara más pensante" y con mayor experiencia, enfocada en la evaluación rigurosa de los proyectos de ley que llegarán desde la Cámara de Diputados, los cuales buscará que no sean "populistas" y vayan acorde con responder a la problemática del país.

Alcance en redes sociales

Mancha Pineda también destacó que su presencia en redes sociales le ha permitido ganar reconocimiento a nivel nacional y lo que finalmente captó la atención de López Aliaga. En TikTok, acumula más de 56 mil seguidores, mientras que en Facebook suma más de 17 mil, con sus videos alcanzando entre 100 mil y 200 mil reproducciones.

Si bien su base electoral inicial es puneña, afirmó que su campaña tiene un enfoque nacional, buscando conectar con votantes desde Tumbes hasta Tacna a través de las mencionadas redes sociales.

Justicia por muertes en protestas

Consultado sobre la situación social de Puno debido a las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023, Mancha Pineda ha calificado estos hechos del 9 de enero como un suceso "nefasto" y exigió que se establezcan responsabilidades legales frente a los asesinatos de compatriotas juliaqueños.

"Son matanzas. Vamos a exigir justicia y que se tenga que castigar a todos los responsables, desde los policías, hasta los generales, hasta la señora Dina Boluarte, que tiene que pagar realmente por este costo tremendo a la población", señaló.