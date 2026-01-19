Últimas Noticias
A nueve meses de las elecciones municipales: así se van perfilando las preferencias de candidatos a la alcaldía de Lima

Municipalidad de Lima
Municipalidad de Lima | Fuente: Andina
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La última encuesta de CPI revela que el 23.5% de limeños aún no define su voto y un 9% indica que votará en blanco, viciado o no asistirá a las urnas.

A nueve meses de las elecciones municipales programadas para octubre de 2026, Renzo Reggiardo de Renovación Popular se posiciona como el favorito para la alcaldía provincial de Lima con un 20.8% de preferencias, según la última encuesta de CPI presentada en exclusiva en RPP.

Le sigue Carlos Bruce de Somos Perú y actual alcalde de Surco con 17.1%, mientras que un significativo 23.5% de encuestados aún no ha definido su voto, lo que deja abierta la competencia en la capital del país.

La encuesta, realizada entre el 11 y 16 de enero de este año, consultó a 1 200 personas de la población urbana del país, hombres y mujeres entre 18 y 70 años, mediante entrevistas presenciales en hogares y asistida con tarjeta de candidatos. 

Francis Allison de Avanza País y actual alcalde de Magdalena obtiene un 11.8%, y se ubica en el tercer lugar de la preferencias. Le siguen Alberto Tejada de Acción Popular con un 6.5%, Richard Acuña de Alianza para el Progreso con 5.3%, Néstor de La Rosa de Podemos Perú con 3.1% y Sofia Franco de Fe en el Perú con 1.3%. 

Además, un 1.6% menciona a otros candidatos, mientras que un 9% optaría por votar en blanco, viciado o no asistir a las urnas.

Ficha técnica

La muestra estadística del estudio es un total de 1 200 personas pertenecientes a la población urbana del país, hombres y mujeres de 18 a 70 años. La técnica aplicada fue la de encuesta presencial en los hogares muestreados aplicada entre el 11 al 16 de enero del presente año. Su nivel de confianza es de 95.5 % y su margen de error es de +/- 2.8 %.

EP232 | INFORMES | Las elecciones regionales y municipales serán este 4 de octubre de 2026

En 2026 también se desarrollarán las elecciones regionales y municipales. Según estimaciones del Jurado Nacional de Elecciones, medio millón de candidatos participarían en estos comicios. En el siguiente informe de El Poder en tus Manos, conoce las fechas más importantes de este proceso electoral para las organizaciones políticas y los ciudadanos.
CPI Elecciones 2026 Encuesta CPI Elecciones municipales

