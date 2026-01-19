A nueve meses de las elecciones municipales: así se van perfilando las preferencias de candidatos a la alcaldía de Lima

A nueve meses de las elecciones municipales programadas para octubre de 2026, Renzo Reggiardo de Renovación Popular se posiciona como el favorito para la alcaldía provincial de Lima con un 20.8% de preferencias, según la última encuesta de CPI presentada en exclusiva en RPP.

Le sigue Carlos Bruce de Somos Perú y actual alcalde de Surco con 17.1%, mientras que un significativo 23.5% de encuestados aún no ha definido su voto, lo que deja abierta la competencia en la capital del país.

La encuesta, realizada entre el 11 y 16 de enero de este año, consultó a 1 200 personas de la población urbana del país, hombres y mujeres entre 18 y 70 años, mediante entrevistas presenciales en hogares y asistida con tarjeta de candidatos.

Francis Allison de Avanza País y actual alcalde de Magdalena obtiene un 11.8%, y se ubica en el tercer lugar de la preferencias. Le siguen Alberto Tejada de Acción Popular con un 6.5%, Richard Acuña de Alianza para el Progreso con 5.3%, Néstor de La Rosa de Podemos Perú con 3.1% y Sofia Franco de Fe en el Perú con 1.3%.

Además, un 1.6% menciona a otros candidatos, mientras que un 9% optaría por votar en blanco, viciado o no asistir a las urnas.

Ficha técnica

La muestra estadística del estudio es un total de 1 200 personas pertenecientes a la población urbana del país, hombres y mujeres de 18 a 70 años. La técnica aplicada fue la de encuesta presencial en los hogares muestreados aplicada entre el 11 al 16 de enero del presente año. Su nivel de confianza es de 95.5 % y su margen de error es de +/- 2.8 %.