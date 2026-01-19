Últimas Noticias
¿Qué candidatos lideran la intención de voto para las elecciones presidenciales?: esto dice la última encuesta de CPI

| Fuente: Andina
por José Flores

A solo meses de las elecciones generales, los indecisos y quienes afirman que votarán blanco o viciado siguen dominando panorama electoral. Además, los encuestados muestran una inclinación mayoritaria hacia posiciones de centro y derecha moderada.

Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, lidera la intención de voto para las elecciones presidenciales de 2026 con un 13.6% de las preferencias, según la última encuesta de CPI presentada en exclusiva en RPP.

Este resultado representa un ligero aumento respecto al 12.5% que obtuvo en la medición anterior de diciembre, en un contexto donde casi la mitad de los electores aún no han definido su elección o planean votar en blanco.

La encuesta, realizada entre el 11 y el 16 de enero con una muestra de 1 200 personas de áreas urbanas entre 18 y 70 años, revela que Keiko Fujimori de Fuerza Popular ocupa el segundo lugar con 7.1%, seguida por Mario Vizcarra de Perú Primero con 4.4%.

Otros candidatos como Carlos Álvarez de País para Todos (3.9%), César Acuña de Alianza para el Progreso (3.7%) y Alfonso López Chau de Ahora Nación (3.1%) completan los primeros puestos, mientras que un 18.8% optaría por voto en blanco, viciado o no votar, y un 30.5% no ha definido su preferencia.

En comparación con la encuesta de diciembre, donde López Aliaga registraba 12.5% y Fujimori 7.6%, se observa una ligera variación en las posiciones, con Vizcarra bajando de 6.7% a 4.4%. Otros nombres como Carlos Espá, con 2% en diciembre, no figuran en la lista asistida de la encuesta más reciente.

En aquella medición, el grupo de indecisos y votos en blanco sumaba casi el 50%, una tendencia que persiste en la actual encuesta con un total combinado de 49.3%, lo que indica que el panorama electoral sigue abierto a cambios significativos en los próximos meses.

Tendencias políticas preferidas por los encuestados

Los peruanos encuestados muestran una preferencia equilibrada entre el centro y la derecha moderada para el próximo presidente.

Según los datos, el 28.1% prefiere un mandatario de centro, mientras que el 28.4% opta por la derecha moderada.

La izquierda moderada recibe un 8.1%, y las posiciones extremas quedan rezagadas: izquierda extrema con 1.3% y derecha extrema con 3.1%. Un notable 31% no precisa su preferencia política.

Esta distribución refleja un electorado que evita los extremos, con más de la mitad inclinándose hacia opciones moderadas o centristas, en un escenario electoral que se definirá en abril de 2026.

Ficha técnica

La muestra estadística del estudio es un total de 1 200 personas pertenecientes a la población urbana del país, hombres y mujeres de 18 a 70 años. La técnica aplicada fue la de encuesta presencial en los hogares muestreados aplicada entre el 11 al 16 de enero del presente año. Su nivel de confianza es de 95.5 % y su margen de error es de +/- 2.8 %.

EP232 | INFORMES | Las elecciones regionales y municipales serán este 4 de octubre de 2026

En 2026 también se desarrollarán las elecciones regionales y municipales. Según estimaciones del Jurado Nacional de Elecciones, medio millón de candidatos participarían en estos comicios. En el siguiente informe de El Poder en tus Manos, conoce las fechas más importantes de este proceso electoral para las organizaciones políticas y los ciudadanos.
CPI Elecciones 2026 Elecciones presidenciales

