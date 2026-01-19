¿Qué candidatos lideran la intención de voto para las elecciones presidenciales?: esto dice la última encuesta de CPI

A solo meses de las elecciones generales, los indecisos y quienes afirman que votarán blanco o viciado siguen dominando panorama electoral. Además, los encuestados muestran una inclinación mayoritaria hacia posiciones de centro y derecha moderada.

Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, lidera la intención de voto para las elecciones presidenciales de 2026 con un 13.6% de las preferencias, según la última encuesta de CPI presentada en exclusiva en RPP.

Este resultado representa un ligero aumento respecto al 12.5% que obtuvo en la medición anterior de diciembre, en un contexto donde casi la mitad de los electores aún no han definido su elección o planean votar en blanco.



La encuesta, realizada entre el 11 y el 16 de enero con una muestra de 1 200 personas de áreas urbanas entre 18 y 70 años, revela que Keiko Fujimori de Fuerza Popular ocupa el segundo lugar con 7.1%, seguida por Mario Vizcarra de Perú Primero con 4.4%.

Otros candidatos como Carlos Álvarez de País para Todos (3.9%), César Acuña de Alianza para el Progreso (3.7%) y Alfonso López Chau de Ahora Nación (3.1%) completan los primeros puestos, mientras que un 18.8% optaría por voto en blanco, viciado o no votar, y un 30.5% no ha definido su preferencia.

En comparación con la encuesta de diciembre, donde López Aliaga registraba 12.5% y Fujimori 7.6%, se observa una ligera variación en las posiciones, con Vizcarra bajando de 6.7% a 4.4%. Otros nombres como Carlos Espá, con 2% en diciembre, no figuran en la lista asistida de la encuesta más reciente.

En aquella medición, el grupo de indecisos y votos en blanco sumaba casi el 50%, una tendencia que persiste en la actual encuesta con un total combinado de 49.3%, lo que indica que el panorama electoral sigue abierto a cambios significativos en los próximos meses.

Tendencias políticas preferidas por los encuestados



Los peruanos encuestados muestran una preferencia equilibrada entre el centro y la derecha moderada para el próximo presidente.

Según los datos, el 28.1% prefiere un mandatario de centro, mientras que el 28.4% opta por la derecha moderada.

La izquierda moderada recibe un 8.1%, y las posiciones extremas quedan rezagadas: izquierda extrema con 1.3% y derecha extrema con 3.1%. Un notable 31% no precisa su preferencia política.



Esta distribución refleja un electorado que evita los extremos, con más de la mitad inclinándose hacia opciones moderadas o centristas, en un escenario electoral que se definirá en abril de 2026.



Ficha técnica

La muestra estadística del estudio es un total de 1 200 personas pertenecientes a la población urbana del país, hombres y mujeres de 18 a 70 años. La técnica aplicada fue la de encuesta presencial en los hogares muestreados aplicada entre el 11 al 16 de enero del presente año. Su nivel de confianza es de 95.5 % y su margen de error es de +/- 2.8 %.