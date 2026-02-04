Encuesta CPI: ¿Qué candidatos lideran la intención de voto para las próximas elecciones presidenciales?

A dos meses de las elecciones, la mayoría de encuestados todavía no decide por quién elegir, pero hay algunos postulantes que mantienen la preferencias del electorado. Conoce quiénes son.

Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, lidera la intención de voto para las elecciones presidenciales de 2026 con un 14.6% de las preferencias, según la última encuesta de CPI presentada en exclusiva en RPP.

Este reciente sondeo representa un ligero aumento a favor de la candidatura de López Aliaga respecto al 13.6% que obtuvo en la medición anterior ocurrido la primera quincena de enero.

Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, ocupa el segundo lugar con 6.6%, una cifra inferior al 7.1 % que obtuvo en la encuesta previa. La otra cara de la moneda es Mario Vizcarra, por Perú Primero, con 4.7%, superando los 4.4 % que tenía en el sondeo pasado.

Otros candidatos que le siguen en la encuesta son César Acuña de Alianza para el Progreso (3.9%), Alfonso López Chau de Ahora Nación (3.7%) y Carlos Álvarez de País para Todos (3.6 %).

Asimismo, un 15.8 % optaría por voto en blanco, viciado o no votar, y un 29.0% no ha definido su preferencia.

Ficha técnica

La muestra estadística del estudio es un total de 1 200 personas pertenecientes a la población urbana del país, hombres y mujeres de 18 a 70 años. La técnica aplicada fue la de encuesta presencial en los hogares muestreados aplicada entre el 29 de enero al 2 de febrero del presente año. Su nivel de confianza es de 95.5 % y su margen de error es de +/- 2.8 %.