Es falso que el Seguro Integral de Salud contrate aseguradoras privadas, como dijo el candidato Walter Chirinos

En un mitin en la ciudad de Paiján, La Libertad, el candidato a la Presidencia de la República, Walter Chirinos, del Partido Regionalista de Integración Nacional (PRIN), señaló que el Seguro Integral de Salud (SIS) contrata aseguradoras privadas y que los beneficios no llegan directamente al usuario:

"Ese SIS que nos tiene mintiendo a todos, ¿saben quién cobra el SIS? Muchos pensamos que el Estado nos da el SIS directo, ¿verdad? No, los cobra las aseguradoras, hay que acabar con esa mafia [sic]"

Sin embargo, según información oficial del Ministerio de Salud, el SIS como institución administradora de fondos de aseguramiento en salud no transfiere dinero a aseguradoras privadas sino a hospitales u otras unidades ejecutoras del Estado:



PerúCheck consultó con el médico César Cárcamo, magíster en salud pública y docente universitario, y señaló de que en el SIS no hay ninguna intervención de las aseguradoras privadas y que tampoco existe evidencia alguna:



"Cuando yo hago uso del servicio [SIS], cuando yo me enfermo y necesito cobertura, entonces el hospital cubre mis gastos y luego reclama esos gastos al SIS".

El médico Carlos Gamarra, exdirector ejecutivo del Hospital Regional del Cusco, comparte el mismo punto de vista. Señaló, además, que el SIS no trabaja con intermediarios:

En comunicación con PerúCheck, el candidato Walter Chirinos se ratificó en su afirmación: “Hay un intermediario entre Estado y Estado que se llama aseguradoras privadas”, indicó Chirinos.

Conclusión

El Seguro Integral de Salud (SIS) no contrata aseguradoras y no opera con intermediarios. Las transferencias dinerarias que realiza el Estado por el SIS se hacen directamente a los hospitales y a las unidades ejecutoras del Estado. Por tanto, PerúCheck califica las declaraciones de Chirinos como falsas.

