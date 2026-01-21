Esto respondieron los partidos políticos que presentan candidatos con condenas

Consultados por estos casos, voceros de los partidos políticos y algunos candidatos presidenciales explicaron cómo y bajo qué criterios se elaboraron las listas que presentaron para las Elecciones Generales 2026.

La revisión de las hojas de vida presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) permitió identificar 252 candidaturas que consignan condenas registradas en listas de 35 organizaciones políticas habilitadas para participar en las elecciones generales 2026.

Los casos corresponden a postulantes a la Presidencia, vicepresidencias y al Congreso, incluidos senadores, diputados y parlamentarios andinos. La información analizada proviene exclusivamente de lo declarado por los propios candidatos en el sistema Declara+ del JNE, plataforma de acceso público utilizada para la presentación de hojas de vida. En la mayoría de los registros, los postulantes consignaron encontrarse en condición de rehabilitados.

Tras la difusión de estos resultados, las organizaciones políticas fueron consultadas por el Poder en tus manos de RPP, sobre los criterios aplicados para la conformación de sus listas y sobre la inclusión de candidatos que declararon sentencias en sus antecedentes.

La respuesta de los partidos políticos:

ALIANZA VENCEREMOS: Jaime Laos. Jefe de Campaña y Coordinador Ejecutivo Nacional de la Alianza de izquierda Venceremos y candidato n° 3 como diputado por Lima respondió:

"No estamos hablando de que sea un problema de este año, del año pasado, ni siquiera de dos años atrás. En muchos casos, es de diez, doce años atrás, y hay dos que son de veinte años atrás; estamos hablando de inicios del siglo. Entonces, nosotros hemos tenido bien resolver eso, hacer un control estricto. Los delitos planteados son muy menores en todo caso, y en algunos casos tienen que ver con alguna mala interpretación también. Entonces, igual estos candidatos ya han pasado un filtro y continuarán en carrera, cumpliendo los hitos del cronograma electoral, en cuestión de revisión, de información".

AHORA NACIÓN: Carlos Magno, secretario de Doctrina y Formación Política del partido Ahora Nación

"Como nosotros informamos a través de un comunicado, el mismo día en que se puso en conocimiento de esta situación, nosotros adoptamos acciones; de hecho, se les pidió a los siete candidatos que presenten su renuncia"

Carlo Magno informó a El poder en tus manos que, de los siete candidatos cuestionados, dos ya presentaron su renuncia a las listas electorales del partido: se trata de Lucio Hernán Cabello Morales, quien postulaba como candidato a diputado por Lima Metropolitana, y de Aurelio Eduardo Zavala Cancho, candidato al Senado por la región Madre de Dios.

Respecto a los otros cinco candidatos que no renunciaron, Magno señaló que el partido inició un procedimiento ante su Tribunal Nacional de Ética y Disciplina, en estricto cumplimiento de la normativa interna.

Indicó que cualquier decisión debe adoptarse respetando el debido procedimiento, por lo que los involucrados han sido notificados y cuentan con el derecho a presentar sus descargos. Algunos de ellos, precisó, ya han ejercido ese derecho.

“El partido está a la espera de que culminen los procedimientos respectivos para tomar una decisión”, señaló, remarcando que la evaluación se realizará caso por caso, debido a que las situaciones no son homogéneas.

Magno subrayó que el debido procedimiento incluye no solo la evaluación inicial del Tribunal de Ética, sino también la posibilidad de apelación, en caso de que se decida una sanción como la suspensión de la militancia, medida que tendría un impacto directo en las candidaturas. Finalmente, el representante de Ahora Nación coincidió en la necesidad de velar por la integridad de las candidaturas, pero advirtió que no todas las infracciones penales son iguales y que deben ser evaluadas de manera distinta.

FE EN EL PERÚ: Álvaro Paz de la Barra, candidato presidencial

"En el mes de junio, como presidente del partido, creé una comisión evaluadora. Con siete personas para que puedan justamente evaluar tanto a los militantes como a los que yo había invitado para que sean designados en el mes de febrero. Y pasaron el filtro, pasaron también el filtro del Declara +, que es el Jurado Nacional de Elecciones"

Respecto al candidato al Senado por Áncash, Edwin Capa Ramírez, quien registró una condena por homicidio culposo, Paz de la Barra, señaló que se trata de una persona con una trayectoria ampliamente reconocida en el ámbito deportivo. Recordó que fue parte del Instituto Peruano del Deporte (IPD) y que llegó a presidir la federación de vóley en dicha región.

Paz de la Barra explicó a El poder en tus manos que el caso se remonta al año 2007, cuando Capa trabajaba en el Gobierno Regional de Áncash y participó como coordinador de un evento masivo realizado en Navidad. Según indicó, la actividad superó todas las previsiones de asistencia, con más de diez mil personas, lo que obligó a abrir las puertas del estadio.

“Cuando se abrieron las puertas, se produjo una estampida. Lamentablemente, falleció una señora”, señaló. Como consecuencia, la justicia determinó responsabilidad por homicidio culposo, precisando que no se trató de un delito doloso.

Paz de la Barra subrayó que el candidato se encuentra rehabilitado y que legalmente está en condiciones para postular, al no registrar sentencias por corrupción u otros delitos vinculados a la función pública. “Fue parte del comité organizador y, como tal, recayó una responsabilidad. Así actuó la justicia”, puntualizó.

En el caso de Posemoscrowte Irrhoscopt Chagua Payano, quien postula al Senado Nacional declaró ante el Jurado Nacional de Elecciones una condena por rebelión; Paz de la Barra recordó que su trayectoria es conocida. Indicó que fue condenado por el delito de rebelión en el contexto del levantamiento liderado por Antauro Humala.

PARTIDO POLÍTICO PRIN- Walter Chirinos, candidato presidencial:

Walter Chirinos dio detalles sobre el caso del candidato a la Cámara de Diputados por Lima, Lucio Campos Huayta, quien registró una condena por falsificación de documentos. Según relató, el hecho se originó cuando Lucio Campos denunció haber sido víctima de un asalto, tras el cual fue trasladado herido a un hospital. Posteriormente, la denuncia se convierte en un proceso en su contra, bajo la sospecha de que el asalto habría sido fingido para cobrar una póliza de seguro. Según el candidato a la presidencia, Lucio Campos no habría sido correctamente notificado, lo que afectó su derecho a la defensa. Finalmente, la sentencia quedó firme y fue cumplida.

Respecto al caso del candidato al Senado Nacional Quio Marcial Salinas Flores, Chirinos precisó que no existe una sentencia firme y que el proceso judicial aún se encuentra en trámite.

Según su versión, los hechos se remontan a aproximadamente trece años atrás, cuando Salinas intentó regularizar en los Registros Públicos un terreno de su propiedad. Para ello, encargó el trámite a un abogado. Chirinos señaló que, en ese proceso, "el abogado habría incorporado documentación irregular sin conocimiento del propietario, lo que derivó en una denuncia penal".

Finalmente, respecto al candidato a la Cámara de Diputados, Arturo Vela, Chirinos atribuyó la situación a una negligencia del sistema judicial. Explicó que Vela fue acusado de haber sustraído un dispositivo informático cuando trabajaba en el Ministerio de Salud. Señaló que el candidato demostró su inocencia.

Desde el Partido Aprista, que registra 11 candidatos con condena, su candidato presidencial, Enrique Valderrama, dijo a El poder en tus manos: "Evaluaremos la lista de estas 11 personas y, de ameritar el caso, en las próximas horas, emitiría un pronunciamiento solicitándoles que renuncien. Pero sin duda estamos comprometidos a que nuestra lista sea lo más limpia posible"

Mesías Guevara, candidato presidencial del Partido Morado, que registra dos candidatos con condena, dijo que el tema se tratará con la dirigencia de la agrupación política. También se le consultó a Carlos Álvarez, candidato presidencial de Avanza País, quien dijo a RPP: "No tengo conocimiento, son cientos de candidatos; yo tengo el 20% de invitados, el 80% es del partido. Es grave"